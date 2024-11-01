·
La batalla para subir salarios se abre en 2026 con el poder de compra estancado y los beneficios empresariales en récords
Aunque los sueldos están aumentado, no lo hacen tanto si se tiene en cuenta la inflación, por lo que los sindicatos pelearán por una subida “contundente” ante una patronal reticente a la negociación
actualidad
actualidad
#2
HeilHynkel
El poder de la negociación reside en el trabajador.
Mientras seas un padefo fatxapobre que se cree clase media, te van a seguir meando en la boca. Eso sí, echadle la culpa a otros y seguid rebuznando las consignas de la derecha,
#1
AlaarLowe
*
Lo que no reclaman nunca los sindicatos es que dejen de freír a impuestos a los trabajadores
Debe ser que parasitan de ahí.
España tiene una de las cuñas fiscales al trabajo más altas de los países desarrollados, más alta que en países como Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda, Estados Unidos, Suiza y muchos más.
eal.economistas.es/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/eleconomista-FI
Mientras seas un padefo fatxapobre que se cree clase media, te van a seguir meando en la boca. Eso sí, echadle la culpa a otros y seguid rebuznando las consignas de la derecha,
Debe ser que parasitan de ahí.
España tiene una de las cuñas fiscales al trabajo más altas de los países desarrollados, más alta que en países como Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda, Estados Unidos, Suiza y muchos más.
eal.economistas.es/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/eleconomista-FI