La existencia de una base máxima de cotización se debe a que estas bases son utilizadas para calcular prestaciones contributivas como el desempleo o la jubilación. Aunque estas prestaciones tienen cantidades máximas establecidas, no se permite cotizar por encima de estas bases máximas. Esto asegura que las contribuciones estén en línea con el límite establecido para las prestaciones, manteniendo un equilibrio en el sistema de seguridad social.