La existencia de una base máxima de cotización se debe a que estas bases son utilizadas para calcular prestaciones contributivas como el desempleo o la jubilación. Aunque estas prestaciones tienen cantidades máximas establecidas, no se permite cotizar por encima de estas bases máximas. Esto asegura que las contribuciones estén en línea con el límite establecido para las prestaciones, manteniendo un equilibrio en el sistema de seguridad social.
| etiquetas: empleo , sueldos , pensiones
Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio
Artículo 129
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
Podemos discutir si esto hay que cambiarlo, pero conviene aclarar conceptos
Precisamente serán las personas en mayores dificultades los que se beneficiarán de esta medida, o mezclas sin saber de lo que hablas o lo haces a sabiendas que es todavía peor.