La base máxima de cotización: ¿Qué es y cómo afecta?

La existencia de una base máxima de cotización se debe a que estas bases son utilizadas para calcular prestaciones contributivas como el desempleo o la jubilación. Aunque estas prestaciones tienen cantidades máximas establecidas, no se permite cotizar por encima de estas bases máximas. Esto asegura que las contribuciones estén en línea con el límite establecido para las prestaciones, manteniendo un equilibrio en el sistema de seguridad social.

Pertinax #3 Pertinax *
Cómo me hinchan los cataplas estos artículos para el SEO. 30 veces aparece "base máxima de cotización", colega.
jonolulu #6 jonolulu
#_5 Sigues confundiendo impuestos con cotizaciones, y por cierto, se hace un coñazo responder a un ignorante del ignore

Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio

Artículo 129
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
jonolulu #4 jonolulu
Lo que dice la Constitución es que los impuestos son progresivos, no las cotizaciones, que son lineales y tienen tope.

Podemos discutir si esto hay que cambiarlo, pero conviene aclarar conceptos
#7 Jack_Burton
#4 Muy acertado lo que puntualizas. Además, las cotizaciones tienen un máximo porque también lo tienen las prestaciones que con ellas se financian.
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
cada españolito contribuirá a la riqueza del país según sus posibilidades... si tú crees que el fondo de pensiones de la seguridad social no es "riqueza del país" y después de esto te sigues creyendo que los españolitos contribuimos a él "según nuestra posibilidades", pues vale! sigue defendiendo el paraíso fiscal para banqueros, sigue aplaudiendo, que estás pagándoles la fiesta!
#8 txelin
#5 los desempleados mayores de 52 que cobran el subsidio de ídem ¿también son banqueros entonces? Ese subsidio cotiza por la base máxima, lo que en un futuro les permitirá tener una pensión digna.
Precisamente serán las personas en mayores dificultades los que se beneficiarán de esta medida, o mezclas sin saber de lo que hablas o lo haces a sabiendas que es todavía peor.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
TRADUCCIÓN: paraíso fiscal para los sueldazos de banqueros y demás costra. ejemplo: el personaje del BBVA sólo puede cotizar por un poco más de 5.000 euros... el resto es todo para él, paraíso fiscal completo. qué os parece? es Constitucional, es progresivo según ingresos? a que no? pues le da igual a todo el mundo! www.meneame.net/story/bbva-carlos-torres-cobro-9-millones-euros-2025-1
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
en el consejo de ministros y ministras y ministres de ayer no sólo se aprobó lo del SMI, también este paraíso fiscal para banqueros y demás parásitos, así, por ejemplo "Se fija como base máxima de cotización a la seguridad social, 5.101,20 €/mes"
