Base de datos clasificada del ejército israelí indica que 3/4 partes de los 6.000 rehenes palestinos son civiles [ENG]

Sólo uno de cada cuatro palestinos capturados por las fuerzas israelíes en Gaza fueron identificados por el ejército como militantes, y los civiles constituyen la gran mayoría de los “combatientes ilegales” detenidos en prisiones israelíes desde el 7 de octubre, según puede revelar una investigación conjunta de la revista +972, Local Call y The Guardian.

Ze7eN
6000 rehenes secuestrados ilegalmente por un Estado genocida y terrorista. Se dice pronto.

Y los indeseables que blanquean este genocidio se ponen dignos hablando de los 90 presuntos rehenes de Hamas. Digo presuntos porque todos sabemos ya que han muerto asesinados a manos del propio ejército de Israel.
Veelicus
secuestrados y torturados, asi es como estan los palestinos en carceles israelies, la mayoria por mirar mal o tirar una piedra a algun soldado o colono en tierras palestinas
