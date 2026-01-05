edición general
9 meneos
17 clics
Barry J. Pollack, el abogado de Assange elegido por Maduro y que logró absolver a un hombre encarcelado 17 años por error

Barry J. Pollack, el abogado de Assange elegido por Maduro y que logró absolver a un hombre encarcelado 17 años por error

Letrado de élite y acostumbrado a litigar ante jurados, defendió pro bono a Marty Tankleff, un joven que pasó 17 años en la cárcel tras ser condenado, por error, por asesinato. Éste ha sido el letrado elegido por Nicolás Maduro para liderar su defensa en el procedimiento judicial por el que, previsiblemente, será juzgado en Estados Unidos por los supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico.

| etiquetas: barry pollack , abogado , assange , maduro
7 2 1 K 73 actualidad
12 comentarios
7 2 1 K 73 actualidad
#8 Galton
#7 No, lo decimos por la "J."
1 K 29
Pertinax #1 Pertinax *
¿No va todo como sorprendentemente rápido en este tema? No sé, como si ya estuviese muy planeado. :tinfoil:
1 K 26
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
#1 El caso de Maduro va a ser muy mediático, así que un montón de bufetes deben haberse pasado el último par de días dándose de tortas para ver cual de ellos le defiende. El tipo tiene donde elegir.

La verdad, sería muy divertido terminaran dejándolo libre. Lo que, con los genios a cargo del Departamento de Justicia de los EEUU en estos momentos, no es imposible.
0 K 10
#2 Leclercia_adecarboxylata
Y qué nombre tiene!
0 K 20
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 por eso lo contratan
1 K 39
#7 Tiranoc
#3 Lo decís por Barry ¿no?
1 K 27
johel #6 johel
a ver quien se cae por las escaleras...
0 K 10
Battlestar #10 Battlestar
A riesgo de ser peliculero y conspiratorio yo me atrevería a asegurar que ya tiene el jurado hasta la votación hecha. ¿De verdad alguien se imagina al tribunal declarando a Maduro inocente?
0 K 10
#12 unocualquierax
#10
Sí, por supuesto. Una vez que ya tienen lo que querían, el petróleo y meter miedo a toda América, que este tío siga en la cárcel o no, se la suda.
0 K 8
domadordeboquerones #9 domadordeboquerones
Dinero tiene para contratarlo.
0 K 7
#5 Abril_2025 *
De Assange, poco menos que un héroe, de un chaval que era inocente, a un dictador.

El chavismo paga bien.
1 K 3

menéame