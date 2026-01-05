Barry J. Pollack, el abogado de Assange elegido por Maduro y que logró absolver a un hombre encarcelado 17 años por error

Letrado de élite y acostumbrado a litigar ante jurados, defendió pro bono a Marty Tankleff, un joven que pasó 17 años en la cárcel tras ser condenado, por error, por asesinato. Éste ha sido el letrado elegido por Nicolás Maduro para liderar su defensa en el procedimiento judicial por el que, previsiblemente, será juzgado en Estados Unidos por los supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico.