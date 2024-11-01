edición general
8 meneos
34 clics
Por qué los bares de pueblo son tan necesarios: este es el ingenioso plan para que no cierren

Por qué los bares de pueblo son tan necesarios: este es el ingenioso plan para que no cierren

El cierre del único bar es el certificado de defunción de un pueblo. Javier Rueda (Málaga, 1992) lo llama "el último latido" de la vida en el campo, pues considera que "los espacios del comer y beber en compañía" son un centro social donde se procuran y ofrecen cuidados, una oficina de colocación y empleo, una estafeta de correos, una consulta de psicología, un remedio contra la soledad o un artefacto heterogéneo que combate la despoblación.

| etiquetas: bares , pueblo , necesarios , ingenioso , plan
6 2 0 K 78 ocio
5 comentarios
6 2 0 K 78 ocio
Yorga77 #1 Yorga77 *
Malos no pueden ser mi padre se paso media vida metido en uno,y no haciendo el canelo como decía mi madre. :foreveralone:
2 K 40
#2 Lusco2
#1 El señor Manolo? Lo veíamos todos los días y siempre saludaba :hug:
0 K 7
antesdarle #3 antesdarle
#1 un tío abuelo se tiró hasta los 104 años en uno :troll: el más contento del cementerio seguro
1 K 26
#5 Jodere
El problema de los bares de pueblo es que no hay gente en el pueblo para mantenerlos y hacer de el un negocio rentable, aunque se tire muchas horas.
0 K 9
#4 Lusco2
Y lo que más cuesta hacer entender a los jóvenes de hoy es que todos tenían alguna actividad lúdica desde máquinas arcade, pinball, futbolín, juego de la rana, periódico, tragaperras y eran el sitio de parada del ciego de la ONCE . Habría que conservar uno como museo
0 K 7

menéame