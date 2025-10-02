Un barco de la flotilla logra entrar en aguas de Palestina (eng)

Un barco ha logrado entrar dentro de las aguas territoriales de Palestina para gozo y regocigo del mundo y de toda la gente que creen que las protestas cumplen sus objetivos. Disponible en el sistema de seguimiento de la flotilla: globalsumudflotilla.org/tracker/ www.instagram.com/p/DPS81IcCBAM/
Al menos 13 barcos de la flotilla siguen navegando hacia Gaza
Al menos 13 barcos de la Flotilla de la Libertad siguen navegando en dirección a Gaza. Los navíos interceptados por Israel ascienden a 31. De estos, 10 figuran bajo “intercepción asumida” en el sitio de seguimiento de la flotilla. Por su parte, hace más de una hora que no se actualiza la señal de GPS del barco Mikeno, el único cuya señal lo ubicaba dentro de aguas territoriales de Gaza.
elpais.com/internacional/2025-10-02/ultima-hora-del-conflicto-en-orien
www.albawaba.com/news/sumud-ship-mikeno-reaches-gazas-1613616
