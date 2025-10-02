edición general
Un barco de la flotilla logra entrar en aguas de Palestina (eng)

Un barco ha logrado entrar dentro de las aguas territoriales de Palestina para gozo y regocigo del mundo y de toda la gente que creen que las protestas cumplen sus objetivos. Disponible en el sistema de seguimiento de la flotilla: globalsumudflotilla.org/tracker/ www.instagram.com/p/DPS81IcCBAM/

19 comentarios
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#5 Confirma la noticia elPais

Al menos 13 barcos de la flotilla siguen navegando hacia Gaza
Al menos 13 barcos de la Flotilla de la Libertad siguen navegando en dirección a Gaza. Los navíos interceptados por Israel ascienden a 31. De estos, 10 figuran bajo “intercepción asumida” en el sitio de seguimiento de la flotilla. Por su parte, hace más de una hora que no se actualiza la señal de GPS del barco Mikeno, el único cuya señal lo ubicaba dentro de aguas territoriales de Gaza.
elpais.com/internacional/2025-10-02/ultima-hora-del-conflicto-en-orien

Para #_3
Bulo es todo lo que sale de tu boca..
3 K 52
nilien #7 nilien
#5 Te la he cambiado por esta, si te parece bien, que da más información...

www.albawaba.com/news/sumud-ship-mikeno-reaches-gazas-1613616
2 K 47
#10 soberao
#7 Gracias :hug:
1 K 29
Ze7eN #12 Ze7eN
#10 Y yo he quitado el icono de foto, que ya no tenía mucho sentido.
1 K 30
Aokromes #14 Aokromes
#7 a mi vete a saber por que me sigue abriendo reddit :?
0 K 12
nilien #18 nilien
#14 Probablemente por el caché, borra caché y actualiza...
0 K 12
Ze7eN #13 Ze7eN *
#11 Yo solo te doy información de que, lo que has dicho, es falso, y ha sucedido justamente lo contrario. No estoy aquí para defender ninguna postura.
0 K 18
antesdarle #15 antesdarle
#13 y yo explico porque precisamente evidencia que no se puede mandar lo que cada uno se encuentra en redes sociales, foros y demás, precisamente porque no sabes quién lo sube y lo pueden eliminar en cualquier momento, como el caso de este envío. Si no estáis de acuerdo como funciona Menéame haced cosas para cambiarlo, esa es vuestra lucha, no la mía.
1 K 22
#19 soberao *
#17 Es un calentón y hay que tener cuidado, pero la estupidez es por esta medida y por los responsables de haberla puesta en marcha. Dijeron que era un mes y una prueba pero aquí está para quedarse.
0 K 17
#1 soberao *
La estupidez de este sitio y su administración que no deja mandar fotos de Instagram o redes sociales, pero deja mandar discusiones de Reddit... :wall: un diez al consejo de sabios.:wall:
0 K 17
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 el post ha sido borrado
3 K 46
alcama #3 alcama
#2 Por bulo
3 K -1
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 #2 Parece que en reddit son igual de "estúpidos"
1 K 19
#5 soberao *
#4 #2 El post de Reddit enlazaba a esta imagen de Instagram: www.instagram.com/p/DPS81IcCBAM/
@admin por si pueden cambiarlo ahora que Reddit ha cerrado el hilo.
1 K 28
#16 soberao
#4 No he llamado a nadie "estúpido" solo digo que la censura de Meneame a ciertos medios es estúpida. Hay una diferencia clara, señor.
0 K 17
cosmonauta #17 cosmonauta *
#16 Si yo fuese administrador no lo habría entendido así.

Se agradece la aclaración
0 K 13
antesdarle #8 antesdarle
#1 visto que el post ha sido borrado agradezco el filtro de Menéame y no subir lo primero que cada uno se encuentra.
1 K 22
Ze7eN #9 Ze7eN *
#8 Precisamente ha sido borrado el hilo o post de Reddit, que Menéame SI ha dejado subir, pero no el post de IG, que Menéame NO deja subir.
1 K 35
antesdarle #11 antesdarle
#9 menéame es un agregador de noticias, lo normal es que un medio se haga eco de un post, amplíe la información y eso se mande a Menéame.
0 K 9

