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Barbacid siguió recaudando fondos de donantes durante mes y medio aunque sabía que su estudio del cáncer de páncreas estaba retirado
La Fundación Cris estudia qué hacer con los 3,6 millones recaudados tras una campaña mediática que ensalzó los resultados obtenidos en 45 ratones
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#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Me da pena decirlo, porque habría supuesto un avance, pero con estas cosas no se juega.
Y es así como pasa de héroe a personaje nefasto. En fin, aceptó ir al hormiguero, eso ya daba pistas de algo.
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#2
powernergia
#1
La cuestión es que no sabemos si es un avance o no lo es, estás incompatibilidades no descartan que la terapia funcione.
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#4
Leclercia_adecarboxylata
*
#2
Exacto, además eso. Esta investigación ha tenido una campaña de marketing brutal que ha presentado a Barbacid como una eminencia.
Pero lo siento, esto es un estudio preclínico, es decir, un modelo animal. Falta empezar el ensayo clínico propiamente dicho y no se empieza con pacientes sino con voluntarios sanos. Hay millones de estudios en fase preclínica y de ahí a confirmar algo están cada uno a años luz. No sé cómo este hombre ha conseguido que se medio-anuncie la "cura" del cáncer de páncreas cuando se trata de un mísero estudio preclínico. Lo siento, pero es así.
2
K
48
#3
kreator
Cuando el río suena, agua lleva. Alguien decía ayer o anteayer "Barbacid el nuevo enemigo de España".
Esto que ha hecho tiene un nombre y POR ESO "el gobierno no nos da el dinero" y tal.
Barbacid conoció la retirada del estudio al menos a partir del 12 de marzo, pero no informó de ello a la Fundación Cris, que siguió recaudando dinero de donantes. Tampoco lo notificó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que financia el estudio y paga su sueldo como
…
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menéame
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Y es así como pasa de héroe a personaje nefasto. En fin, aceptó ir al hormiguero, eso ya daba pistas de algo.
Pero lo siento, esto es un estudio preclínico, es decir, un modelo animal. Falta empezar el ensayo clínico propiamente dicho y no se empieza con pacientes sino con voluntarios sanos. Hay millones de estudios en fase preclínica y de ahí a confirmar algo están cada uno a años luz. No sé cómo este hombre ha conseguido que se medio-anuncie la "cura" del cáncer de páncreas cuando se trata de un mísero estudio preclínico. Lo siento, pero es así.
Esto que ha hecho tiene un nombre y POR ESO "el gobierno no nos da el dinero" y tal.
Barbacid conoció la retirada del estudio al menos a partir del 12 de marzo, pero no informó de ello a la Fundación Cris, que siguió recaudando dinero de donantes. Tampoco lo notificó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que financia el estudio y paga su sueldo como
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