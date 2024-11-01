Baño de hielo: 4 beneficios y riesgos para la salud

Un baño de hielo (también llamado inmersión en agua fría consiste en sumergir total o parcialmente el cuerpo en agua muy fría con hielo durante un periodo corto. Este artículo explica como la inmersión en agua fría es beneficiosa no solo para atletas, sino para la mayoría debido que esta técnica funciona como un potente analgésico natural que reduce la inflamación y drena el ácido láctico (vasoconstricción). El frío agudo mejora también la claridad mental, el estado de ánimo y el sueño, reduce el estrés y activa el metabolismo.