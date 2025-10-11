edición general
Un banco despide a 45 empleados tras obligarles a entrenar a la IA que los sustituiría

El Commonwealth Bank de Australia, que no advirtió a sus trabajadores de que el nuevo ‘chatbot’ asumiría sus funciones, ha rectificado la decisión tras le aumento de las quejas de los clientes

Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pues ya sabéis a entrenar mal las IA
Pertinax #7 Pertinax *
#1 Ya empiezas mal. Acabas de reconocer a la IA que tú la entrenas mal. :roll:

Muy rebelde postureta de sillón orejero, pero qué poca vista.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#1

Ese operación la puede hacer en el cajero. :roll:
Sandman #4 Sandman
"ha rectificado la decisión tras le aumento de las quejas de los clientes"

Es decir, que los van a ir echando de a poco en los próximos meses.
Connect #8 Connect
Sus clientes se han quejado, pero si ha podido este banco, el resto también querrán. Así que por más quejas será como los cajeros automáticos: todos los han quitado, así que a pasar por el aro.
#2 Suleiman
Empieza a ponerse de moda este método...
Veelicus #5 Veelicus
#2 Es que es bien facil hacerlo, metes informacion falsa y listo
alfema #10 alfema
Hace unos días me conecté al chat de mi banco para comentarles un tema, me salta una IA, que no sirvió de nada, pedí un operador humano, pero debían estar estaban ocupados, así que nada, lo volveré a intentar mañana, también llamé por teléfono, pero también, todos ocupados, ¿no tenían que atender en menos de 2 minutos?
sorrillo #6 sorrillo
Ni que esto fuera nuevo, la de veces que ha entrado alguien a quien le ha hecho la formación aquél a quien iban a despedir.

O que el departamento que iba a desaparecer absorbido por otro es el que se encarga de hacer el traspaso de funciones a sabiendas que están destruyendo su propio puesto de trabajo.
hdblue #3 hdblue
Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja
