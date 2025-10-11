·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8161
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5028
clics
Mi vida tras la muerte
5600
clics
Así no se pone el lacito
3056
clics
Chindogu: Los inventos inútiles de Kenji Kawakami
4135
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
más votadas
712
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
642
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
414
OkDiario, de panfleto de las cloacas a laboratorio de odio y racismo
486
La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción
446
Las intolerables frases del juez Peinado como profesor: “Empiezas poniéndote el velo y acabas colocando bombas”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
34
clics
Un banco despide a 45 empleados tras obligarles a entrenar a la IA que los sustituiría
El Commonwealth Bank de Australia, que no advirtió a sus trabajadores de que el nuevo ‘chatbot’ asumiría sus funciones, ha rectificado la decisión tras le aumento de las quejas de los clientes
|
etiquetas
:
ia
,
banco
,
trabajo
8
2
0
K
152
tecnología
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
152
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Pues ya sabéis a entrenar mal las IA
4
K
74
#7
Pertinax
*
#1
Ya empiezas mal. Acabas de reconocer a la IA que tú la entrenas mal.
Muy rebelde postureta de sillón orejero, pero qué poca vista.
0
K
12
#9
HeilHynkel
#1
Ese operación la puede hacer en el cajero.
0
K
16
#4
Sandman
"ha rectificado la decisión tras le aumento de las quejas de los clientes"
Es decir, que los van a ir echando de a poco en los próximos meses.
1
K
27
#8
Connect
Sus clientes se han quejado, pero si ha podido este banco, el resto también querrán. Así que por más quejas será como los cajeros automáticos: todos los han quitado, así que a pasar por el aro.
0
K
15
#2
Suleiman
Empieza a ponerse de moda este método...
0
K
13
#5
Veelicus
#2
Es que es bien facil hacerlo, metes informacion falsa y listo
0
K
14
#10
alfema
Hace unos días me conecté al chat de mi banco para comentarles un tema, me salta una IA, que no sirvió de nada, pedí un operador humano, pero debían estar estaban ocupados, así que nada, lo volveré a intentar mañana, también llamé por teléfono, pero también, todos ocupados, ¿no tenían que atender en menos de 2 minutos?
0
K
12
#6
sorrillo
Ni que esto fuera nuevo, la de veces que ha entrado alguien a quien le ha hecho la formación aquél a quien iban a despedir.
O que el departamento que iba a desaparecer absorbido por otro es el que se encarga de hacer el traspaso de funciones a sabiendas que están destruyendo su propio puesto de trabajo.
0
K
10
#3
hdblue
Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Muy rebelde postureta de sillón orejero, pero qué poca vista.
Ese operación la puede hacer en el cajero.
Es decir, que los van a ir echando de a poco en los próximos meses.
O que el departamento que iba a desaparecer absorbido por otro es el que se encarga de hacer el traspaso de funciones a sabiendas que están destruyendo su propio puesto de trabajo.