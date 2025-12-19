El Banco de Alimentos de Shenzhen, disponible las 24 horas, combate el desperdicio y alimenta a las comunidades. [ENG]  

Desde su lanzamiento en mayo de 2022, el innovador programa "Banco de Alimentos" de la ciudad, disponible las 24 horas, ha atendido a casi 500.000 personas, ha evitado el desperdicio de 195 toneladas de alimentos y ha reducido las emisiones de carbono en 390 toneladas. Gracias al control de temperatura, socios de confianza y una trazabilidad completa
En el Reino Unido, en los supermercados Tesco te los dan gratis a partir de las 21:30, eso sí que es un descuento enorme.
www.retailgazette.co.uk/blog/2025/03/tesco-free-food-shoppers/