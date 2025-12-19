edición general
El Banco de Alimentos de Shenzhen, disponible las 24 horas, combate el desperdicio y alimenta a las comunidades. [ENG]

Desde su lanzamiento en mayo de 2022, el innovador programa "Banco de Alimentos" de la ciudad, disponible las 24 horas, ha atendido a casi 500.000 personas, ha evitado el desperdicio de 195 toneladas de alimentos y ha reducido las emisiones de carbono en 390 toneladas. Gracias al control de temperatura, socios de confianza y una trazabilidad completa

#1 Piscardo_Morao
Aquí hacer un banco de alimentos así sería imposible porque los empresarios no van a donar nada que esté a punto de caducar, ni siquiera hacen como en otros países (UK) donde en los supermercados hay una sección de ofertas de comidas que están a punto de caducar y te la venden con descuentos enormes, mientras que aquí lo que hacen es poner lo que está a punto de caducar de forma que sea lo primero que echas al carro si no compruebas las fechas de caducidad, y a lo que le queda más para caducar te lo ponen detrás.
3 K 56
ElBeaver #3 ElBeaver *
#1 Es un bulo. En Eroski, al menos, suelen poner muchos productos perecederos al 30% de descuento, y otros incluso con mayores rebajas. Yo he llegado a comprar leche a 50 céntimos de euro por cartón.
0 K 7
#6 Piscardo_Morao
#3 No voy al Eroski, me pillan muy lejos, aunque es cierto que en los que voy a veces rebajan algunas cosas pero el descuento la mayoría de las veces no llega ni al 10%, si no crees que ponen las cosas ordenadas para que te lleves lo que está más cerca de caducar ve a comprar pechugas de pollo, por ejemplo, y mira las etiquetas de la fecha de caducidad a ver si me equivoco.

En el Reino Unido, en los supermercados Tesco te los dan gratis a partir de las 21:30, eso sí que es un descuento enorme.

www.retailgazette.co.uk/blog/2025/03/tesco-free-food-shoppers/
0 K 14
ElBeaver #8 ElBeaver
#6 Sé cómo funciona en el Reino Unido y siempre me ha parecido una idea genial. Sin embargo, a veces te encuentras con personas acaparadoras que se llevan todo y solo dejan las opciones veganas que casi nadie quiere. Como siempre, la falta de iniciativa del gobierno no impulsa este tipo de medidas, aunque ya debería ser algo promovido por los supermercados. Aun así, tampoco se ve a nadie haciendo campañas para que esto cambie.
0 K 7
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Algunos super tienen descuentos en productos con fecha de caducidad próxima. Pero los descuentos no pasan del 30% en el mejor de los casos. Hay otras promociones bastante mejores lotes, la 2ª unidad con un 70% de descuento,...
0 K 12
Escafurciao #2 Escafurciao
Que nivel o_o
0 K 8
ElBeaver #5 ElBeaver
Si en China no tienen pobres, que me lo digan todos los días en Mnm.
0 K 7
frg #7 frg
#5 Claro que tienen pobres pero llevan reduciendo su número décadas. Cada año que pasan tienen menos pobres.
1 K 30
ElBeaver #9 ElBeaver
#7 No me creo lo que dices, debes ser un anti chino. :troll:
0 K 7
ElBeaver #11 ElBeaver
#10 Adrian Diaz es un propagandista del PCC y cansa bástate escuchar sus gilipolleces , www.youtube.com/watch?v=QzlViCjdSRU
0 K 7

