edición general
1 meneos
85 clics

El Bananero: “Por un chiste no se pide perdón” y “lo woke está muerto”

Quienes siguen más de cerca al Bananero saben que Nario nació en Estados Unidos y vivió allí gran parte de su vida, incluso actualmente. A lo largo del episodio, recordó cómo en los últimos 10 años cambió el humor hacia la famosa “cultura de cancelación”. A raíz de eso, el humorista “migró” a Instagram, red social que consideraba ser “CDT” (“cosa de trolazo”, en sus propias palabras), porque YouTube “vivía desmonetizando cada cosa que subía”.

| etiquetas: chiste , woke , el bananero , broma
1 0 4 K -7 actualidad
13 comentarios
1 0 4 K -7 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Acto seguido hizo un chiste sobre Charlie Kirk para demostrar que tiene razón xD
14 K 196
Macadam #4 Macadam
#1 Se me hace cada vez más difícil no votar negativo algunos de tus envíos! xD xD
2 K 42
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 siempre intento jugar al borde del fuera de juego como buen extremo :troll:
6 K 95
Macadam #6 Macadam
#5 Cosa que muchos agradecemos :-D :hug:
1 K 27
Quel #7 Quel *
#5 Tete. Que estás en menéame. El baluarte del psoe, el bienquedismo y de cagarse en ayuso.
No te las des mucho de transgresor, que corres mas peligro cortándote las uñas en casa que metiendo caña a la "derechuza" en está web.
:-D
3 K -9
Sinfonico #8 Sinfonico
#7 Mucho te quejas, pero aquí sigues, cuando podías ir a comentar a Ok diário o a La Razón estás aquí, en el Baluarte del Psoe....
A mi no se me ocurriría hacerme una cuenta en un foro de fachas,mucho no te jode lo que aquí se dice cuando sigues entrando.
O eso, o eres masoca, o te pagan, no caben más razones para ir a un foro de izquierdas a quejarse en todos y cada uno de tus comentarios de que es de izquierdas.
4 K 47
Huaso #10 Huaso
#7 con Ayuso creo que se quedan cortos incluso aquí en MNM.
0 K 10
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#7 te cuento un secreto, solo a ti, llevo años en fotos de extrema derecha, negocionistas y demás metido xD
1 K 23
BastianBaltasarBux #2 BastianBaltasarBux
Dos turboheteros chupándose "la verga". Qué pereza de gente.
5 K 63
Andreham #9 Andreham
Lo woke nunca existió, era un invento de los poderosos para generar debate y odio entre los pobres para que entrase más fácil la destrucción de derechos, que estaban muy subiditos. Una vez ya no hace falta, al olvido, como aquí ocurrió con Ciudadanos y UPyD.

Y, por supuesto, por un chiste no se pide perdón. El asunto es saber qué es un chiste y qué no lo es.

Un chiste que se ría de un colectivo, no es un problema, siempre y cuando vivamos en una sociedad donde el humor es sano y reírse de un…   » ver todo el comentario
2 K 30
Torrezzno #3 Torrezzno
Son dos obviedades
0 K 19
SegarroAmego #11 SegarroAmego
A lo woke por suerte le queda ya poco recorrido.
0 K 7
#13 xaxipiruli
#11 Tranquilo, que el progreso no necesita vuestro permiso para existir.
2 K 18

menéame