El Bananero: “Por un chiste no se pide perdón” y “lo woke está muerto”

Quienes siguen más de cerca al Bananero saben que Nario nació en Estados Unidos y vivió allí gran parte de su vida, incluso actualmente. A lo largo del episodio, recordó cómo en los últimos 10 años cambió el humor hacia la famosa “cultura de cancelación”. A raíz de eso, el humorista “migró” a Instagram, red social que consideraba ser “CDT” (“cosa de trolazo”, en sus propias palabras), porque YouTube “vivía desmonetizando cada cosa que subía”.