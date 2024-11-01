Bananalandia (1933)  

La expresión peyorativa república bananera viene precisamente de la corrupción y control que ocurrió en muchos de estos países con la financiación y la presión de la United Fruit Company. La United Fruit Company fue una empresa que sobrepuso sus intereses a los de la región a lo largo de todo el siglo XX, con injerencias políticas en todos los países en los que operaba, destacando especialmente su involucración en el golpe de Estado en Guatemala en 1954.