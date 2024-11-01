edición general
Bananalandia (1933)

La expresión peyorativa república bananera viene precisamente de la corrupción y control que ocurrió en muchos de estos países con la financiación y la presión de la United Fruit Company. La United Fruit Company fue una empresa que sobrepuso sus intereses a los de la región a lo largo de todo el siglo XX, con injerencias políticas en todos los países en los que operaba, destacando especialmente su involucración en el golpe de Estado en Guatemala en 1954.

themarquesito #1 themarquesito
El incluir una referencia a la tumba del filibustero William Walker es una demostración clara de intenciones y estilo. Me extraña que se le haya pasado por alto a @Milhaud el comentar algo al respecto.
es.wikipedia.org/wiki/William_Walker  media
1 K 29
sleep_timer #2 sleep_timer
En nuestro caso es un Reino Bananero.
0 K 11
#3 calaverax
#2 ¡Platanero! Un respeto a las Canarias
0 K 9
Taras_Bulba #4 Taras_Bulba
He aquí porque a todos los despojos humanos les gusta la fruta.
0 K 6

