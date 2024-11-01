Baltasar Garzón explica por qué la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez es “prospectiva”: “Es una barbaridad”

“Se ha ido cambiando el objeto del proceso de forma reiterada y se ha convertido en una causa general que se está investigando más por afectar a la mujer del presidente del Gobierno que por los hechos, que se va comprobando como van cayendo como fichas de dominó y se abre otra vía y se vuelve a cerrar. Peticiones como la de que se suministren o faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos electrónicos desde 2018 a la actualidad es una barbaridad porque se somete a la investigada a una causa general”