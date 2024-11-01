edición general
11 meneos
19 clics
Baltasar Garzón explica por qué la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez es “prospectiva”: “Es una barbaridad”

Baltasar Garzón explica por qué la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez es “prospectiva”: “Es una barbaridad”

“Se ha ido cambiando el objeto del proceso de forma reiterada y se ha convertido en una causa general que se está investigando más por afectar a la mujer del presidente del Gobierno que por los hechos, que se va comprobando como van cayendo como fichas de dominó y se abre otra vía y se vuelve a cerrar. Peticiones como la de que se suministren o faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos electrónicos desde 2018 a la actualidad es una barbaridad porque se somete a la investigada a una causa general”

| etiquetas: baltasar garzón , juez peinado , begoña gómez , investigación prospectiva
7 4 0 K 92 Begoñéame
1 comentarios
7 4 0 K 92 Begoñéame
Supercinexin #1 Supercinexin
Tampoco es que haga falta que venga un juez a explicarlo, si es que salta a la vista para cualquiera que tenga el Bachillerato acabado, joder.
1 K 27

menéame