Baloncesto: ¿Jugará el Madrid sin público ante el Hapoel? Los blancos se enfrentan contra los israelís en un contexto sociopolítico imposible y, quizá, sin poder aprovechar la ventaja de campo

La serie de la Euroliga entre Madrid y Hapoel se disputará en un contexto determinado: el genocio en Palestina, una invasión ilegal que afecta en demasía a todos los ámbitos de la sociedad. También, claro, al deporte. Se ha pedido a la Delegación del Gobierno que permita la entrada de aficionados, algo importante para hacer buena la ventaja de campo, que no serviría para nada y hasta perjudicaría. Mientras tanto, las resoluciones internacionales continuarán sin ser las mismas que en el caso de Rusia. Cuyos equipos no pueden jugar la Euroliga.