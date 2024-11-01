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Baloncesto: ¿Jugará el Madrid sin público ante el Hapoel? Los blancos se enfrentan contra los israelís en un contexto sociopolítico imposible y, quizá, sin poder aprovechar la ventaja de campo

La serie de la Euroliga entre Madrid y Hapoel se disputará en un contexto determinado: el genocio en Palestina, una invasión ilegal que afecta en demasía a todos los ámbitos de la sociedad. También, claro, al deporte. Se ha pedido a la Delegación del Gobierno que permita la entrada de aficionados, algo importante para hacer buena la ventaja de campo, que no serviría para nada y hasta perjudicaría. Mientras tanto, las resoluciones internacionales continuarán sin ser las mismas que en el caso de Rusia. Cuyos equipos no pueden jugar la Euroliga.

| etiquetas: baloncesto , euroliga , resoluciones internacionales , deporte , ventaja
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 chavi
No deberian jugar. Punto.

Y si juegan, no deberia ir nadie
5 K 74
alpoza #4 alpoza
#1 entiendo que tienen que jugar y que los jugadores de ambos equipos no tienen la culpa, pero si no va nadie a verles, se les hace vacio de protocolo y en la retransmision se centran en señalar lo que esta pasando y por que se hace, seria el camino correcto hasta expulsarles de toda cinpeticion y concurso internacional.
1 K 14
#8 chavi
#4 Yo entiendo que NO se debe jugar.

El camino correcto es que la organización los hubiera expulsado, si no ocurrió, no se debe jugar
0 K 12
Aokromes #10 Aokromes
#4 > y que los jugadores de ambos equipos no tienen la culpa

los equipos israelies estan controlados por sionistas, son su manera de lavar la cara.
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sotillo #6 sotillo
#1 Los ayuseros van a ir
0 K 10
#7 Aitr
#1 De eso nada. Me da absolutamente igual el deporte profesional pero si se va a jugar que sean una hora de cánticos contra Israel a favor de Palestina y de Libia y banderolas que no se vean ni las gradas. La puerta cerrada vacío es muy fácil esconderlo todo.
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Aokromes #9 Aokromes
#1 en vitoria han jugado 2 partidos a puerta cerrada, si no juegan les sancionan, no solo pierden el partido.
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A.more #2 A.more
Es vomitivo. Mientras asesinan inocentes, aplaudiendolos en los estadios. Hitler, por qué te fuiste si no eras tan malo según los cánones actuales?
1 K 20
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Es más digno abandonar la Liga un año hasta que se purgue de equipos genocidas que las medias tintas de jugar a puerta cerrada
1 K 19
#5 Beltza01
Parecemos nuevos. Rusia no juega porque no está eb Europa. Israel juega porque está en Europa.

Ahora en serio. Ganas de vomitar.
0 K 7

menéame