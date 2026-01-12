edición general
2 meneos
2 clics

Balance de los autónomos 2025: qué piden y cómo llegan a fin de mes  

Dos de cada tres autónomos han reducido su actividad durante el último año

| etiquetas: empleo , autonomos
2 0 0 K 32 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El 32% asegura que su actividad ha descendido y uno de cada cuatro cree que seguirá cayendo en 2026. Solamente el 16% confía en que su negocio crecerá el próximo año.

Más malos datos. Un 30,2% de autónomos empleadores ha tenido problemas para contratar en 2025, de los que el 16,1% no ha conseguido realizar las contrataciones que tenía previstas.
0 K 19

menéame