Balance de los autónomos 2025: qué piden y cómo llegan a fin de mes
Dos de cada tres autónomos han reducido su actividad durante el último año
etiquetas
empleo
autonomos
actualidad
1 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
El 32% asegura que su actividad ha descendido y uno de cada cuatro cree que seguirá cayendo en 2026. Solamente el 16% confía en que su negocio crecerá el próximo año.
Más malos datos. Un 30,2% de autónomos empleadores ha tenido problemas para contratar en 2025, de los que el 16,1% no ha conseguido realizar las contrataciones que tenía previstas.
