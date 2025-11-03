edición general
La baja médica permitiría a Mazón eludir las comisiones de investigaciones sobre la dana

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su dimisión en una declaración institucional y ha pedido al PP y Vox que elijan un nuevo jefe del Consell. Fuentes de la Generalitat también han indicado que, tras el pleno del Consell de este martes, Mazón “parará unos días” su actividad, se cogerá unos días de descanso porque así se lo exige su familia e irá a una consulta médica.

etiquetas: mazón , dana , pp , investigación , valencia
comentarios
cocolisto #1 cocolisto
¿Los inspectores médicos sólo son para los curritos o como va la cosa?.
OCLuis #2 OCLuis *
Esto ya es demencial. El sistema que permite que los responsables no sean juzgados por sus crímenes contra el pueblo es un sistema defectuoso o directamente corrupto; no hay más explicación.

Pero bueno, esto es España y su democracia tan particular en la que las responsabilidades no se exigen... y cuanto más alto sea el corrupto en el escalafón del estado menos responsabilidades se le pide y más vista gorda se hace.
Edheo #3 Edheo
#2 La culpa de la dana, fué del conductor del tren.. déjame adivinar
Pepepaco #4 Pepepaco
«El todavía presidente de la Generalitat valenciana pretende coger una baja médica, según han informado esas mismas fuentes, lo que le permitiría eximirse de la obligación de comparecer en las comisiones de investigación sobre la dana.»

¿Cómo que «pretende coger una baja médica»? ¿O sea que tiene un médico amigo que le dará la baja sin estar enfermo? Pues espero que si eso ocurre a ese médico le metan un buen paquete. Luego su partido llamará «vagos» a los que sufran una enfermedad y por eso no puedan trabajar.

Sigue demostrando que tiene la cara de adamantina el Mazón este.
