‘Back in the USSR’, la sugestiva canción de Sigourney Weaver en "Las seductoras". 2001

‘Back in the USSR’, la sugestiva canción de Sigourney Weaver en "Las seductoras". 2001  

La escena de Sigourney Weaver cantando ‘Back in the USSR’ en la película ‘Las seductoras’ ha quedado para la historia del cine por la imponente, inteligente, hilarante y sugestiva presencia de esta actriz de físico rotundo y potente carácter.

pepel #1 pepel
Joder, creía que era la de Sergio Ramos.
The_Ignorator #2 The_Ignorator
#1 No jodas tú, y no me he atrevido aún a escuchar lo de Sergio Ramos.
Pero aqui Sigourney le veo con gracia poniendo acento eslavo.

Reconozco que me encantan ese tipo de versiones.
Dejo un par de atentados por aqui que adoro y me voy antes de que me pegue la gente

www.youtube.com/watch?v=tfeMDl-TAv8
www.youtube.com/watch?v=a5xSxGhlHfc
