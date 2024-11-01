‘Back in the USSR’, la sugestiva canción de Sigourney Weaver en "Las seductoras". 2001  

La escena de Sigourney Weaver cantando ‘Back in the USSR’ en la película ‘Las seductoras’ ha quedado para la historia del cine por la imponente, inteligente, hilarante y sugestiva presencia de esta actriz de físico rotundo y potente carácter.
| etiquetas: back in the ussr , sigourney weaver , gene hackman , las seductoras
Pero aqui Sigourney le veo con gracia poniendo acento eslavo.
Reconozco que me encantan ese tipo de versiones.
Dejo un par de atentados por aqui que adoro y me voy antes de que me pegue la gente
www.youtube.com/watch?v=tfeMDl-TAv8
www.youtube.com/watch?v=a5xSxGhlHfc