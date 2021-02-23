·
26
meneos
57
clics
Ayuso ya es de Vox
El odio se convierte en programa de gobierno mientras los menores migrantes son señalados como enemigos públicos.
|
etiquetas
:
ayuso
,
odio
,
vox
,
menores migrantes
6 comentarios

politica
#1
Pacman
Ayuseame
6
K
75
#2
Leon_Bocanegra
Todavía no ha salido del UAE y ya están anunciando su fichaje por otro equipo?
2
K
42
#3
sotillo
Como no la dejan ser presidente del gobierno, ella sí que quiere, se ha enfadado
0
K
12
#4
powernergia
*
Hace ya tiempo.
Y trumpista milenaria si la dejaran.
0
K
12
#5
kinz000
Hace mucho
0
K
11
#6
abogado_del_diablo
Nada nuevo para quien quisiese escuchar, ya salió en televisión su mentor franquista definiéndola como "una falangista de rompe y rasga":
www.lavanguardia.com/politica/20210223/6258202/eduardo-garcia-serrano-
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
