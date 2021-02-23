edición general
Ayuso ya es de Vox

El odio se convierte en programa de gobierno mientras los menores migrantes son señalados como enemigos públicos.

Pacman #1 Pacman
Ayuseame
#2 Leon_Bocanegra
Todavía no ha salido del UAE y ya están anunciando su fichaje por otro equipo?
sotillo #3 sotillo
Como no la dejan ser presidente del gobierno, ella sí que quiere, se ha enfadado
powernergia #4 powernergia *
Hace ya tiempo.

Y trumpista milenaria si la dejaran.
kinz000 #5 kinz000
Hace mucho
#6 abogado_del_diablo
Nada nuevo para quien quisiese escuchar, ya salió en televisión su mentor franquista definiéndola como "una falangista de rompe y rasga":
www.lavanguardia.com/politica/20210223/6258202/eduardo-garcia-serrano-
