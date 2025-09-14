·
Ayuso visita al equipo Israel en el inicio de la última etapa de la Vuelta
La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso perderse la última jornada de la ronda española
|
etiquetas:
:
ayuso
,
visita
,
equipo
,
israel
,
la vuelta
78
68
5
K
505
Ayuso_news
84 comentarios
Comentarios destacados:
#1
No se puede más rastrera. Ella y sus votantes, cómplices todos del genocidio.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
wildseven23
No se puede más rastrera. Ella y sus votantes, cómplices todos del genocidio.
64
K
598
#2
Macadam
#1
Sí se puede. Ella lo demuestra día a día
16
K
146
#28
Ikelos
#1
el objetivo era provocar... Lo único que se le da bien, lo consigue y lo hace gracias a la ayuda del poder legislativo. España es un cortijo.
Ellos tienen el poder y las redes, nosotros somos dueños de la calle.
2
K
32
#65
manzitor
#28
De hecho ese es su modus operandi, la provocación con lo que le dice MAR
2
K
30
#84
riska
#28
nosotros dueños de la calle y ellos del suelo.
0
K
12
#39
juanitro
#1
Ayuso, Marca e Israel en un mismo envío ... Meneo por las arcadas.
1
K
22
#45
wildseven23
#39
Ja, ja, ja, ese sentimiento lo hemos tenido varios, me temo.
0
K
13
#50
amoreno.carlos
#1
Ahí está, en el lado... De la historia.
0
K
9
#51
frg
#1
Si no quieres usar derivados directos de la fruta, o si quieres usarlos puedes añadir el término lamebotas, que es lo que siempre ha sido, es y será.
0
K
12
#59
sotillo
#1
Pues la gente les ha dado en todos los morros y mañana van a salir en los medios de todo el mundo como España para la vuelta como protesta contra el genocidio
1
K
14
#64
Tumbadito
#1
No metas a sus votantes en esto. Que muchos no estarán de acuerdo con esta visita.
Por cierto, espero que este posicionamiento en contra de la la gente le cueste muchos votos. Ya lo veremos
0
K
10
#67
Deperdidos
#1
es el Mal. Todo lo que hace es antihumano.
0
K
13
#70
mariKarmo
*
#1
Ha ido muy rápido a quitarse las pulgas de encima porque parte del dispositivo de seguridad también depende de ella.
0
K
16
#73
miraqueereslinda
#1
o menos racista, según se mire.
0
K
6
#77
solojavi
#1
No olvidemos a los organizadores y patrocinadores, sobre todo los últimos. Este año se lo voy a pasar, pero si el año que viene se repite habrá que boicotear patrocinadores a lo grande, si quieren un órdago somos más e infinitamente más poderosos.
0
K
9
#78
salteado3
#1
Qué hija de fruta.
0
K
15
#82
CharlieHebdo
#1
Me logueo solo para decir que sus votantes seran muchas cosas, pero complices de un genocidio...Vamos a ver si nos relajamos un poquito a ver si vamos a ser parecidos pero por el otro lado.
0
K
9
#12
mariKarmo
Cuando la corte internacional juzgue a Israel y a su genocida, como ha juzgado a Pinochet y otros tantos más que se han podido pillar vivos, esta gente qué dirá?
Les va a perseguir toda su vida.
19
K
213
#19
Jakeukalane
#12
le dará totalmente igual.
10
K
98
#66
pitercio
#19
correcto, ya era genocida de antes.
0
K
12
#37
inri
#12
Dirán que ese régimen del que usted me habla sólo fue apoyado por la izquierda radical.
Yde quedarán tan anchos y tendrás a mermados por aquí repitiendo el argumento.
1
K
25
#38
el_Tupac
#12
le sudará el coño, como se lo suda todo lo demás
1
K
28
#46
Verdaderofalso
#12
han apoyado a una golpista como Jeanine Añez, crees que les importa?
1
K
36
#52
Eukherio
#12
¿Qué te hace pensar que a día de hoy no invitarían a Pinochet (si estuviese vivo, claro) a una de las múltiples cumbres ultras que se celebran cada poco? Yo creo que se la soplaría por completo y estaría en cartel junto a Milei, Bolsonaro, Bukele, etc.
1
K
24
#83
kwisatz_haderach
#52
me gusta la analogía, pero a ver
que pinochet tendría 110 año
s
, no estaría para muchos trotes....
0
K
10
#53
Malaguita
#12
Dirán que ése era el antiguo PP. Ya ha funcionado antes...
1
K
27
#68
DDJ
*
#12
¿En su conciencia le va a perseguir a Isabelita Natividad? Le va chocar ese pensamiento en las paredes del cráneo sin encontrar un ápice de conciencia
0
K
10
#5
casicasi
Si deja morir a sus propios compatriotas, imagina a uno marronitos de allende los mares.
Habría que mandarle una foto de algunos palestinos despedazados o quemados vivos.
19
K
171
#41
el_Tupac
#5
¿Para qué? ¿Para que se toque?
1
K
24
#72
escalibrur
#5
te dirá que es todo responsabilidad únicamente de Hamas, incluso cuando los genocidas hacen prácticas de tiro con niños, culpa de Hamas
1
K
18
#7
mmlv
Está en su ADN la amistad con genocidas
14
K
138
#3
Fisionboy
Cada cual elige en qué lado de la historia quiere estar...
13
K
116
#23
Antipalancas21
#3
Ella claramente ha elegido el de los asesinos.
7
K
73
#29
Meola
#23
Con 7291 muertos a sus espaldas no podría ser de otra manera.
9
K
68
#54
frg
#3
#23
Puedes escoger
Cabanillas o Izquierdo
,
el matarife o el cerdo
.
0
K
12
#62
Antipalancas21
#54
O ala que es una hija de fruta también.
0
K
20
#6
Veelicus
Luego sera la primera en decir que no hay que mezclar politica con deporte.
9
K
105
#20
Dragstat
*
#6
de hecho lo está usando como arma política porque no tendría por qué ir, pero lo ha hecho porque en la mente de MAR será como posicionarse contra lo Woke, el Comunismo y todas esas cosas que suelen decir, imagino.
3
K
46
#8
Asimismov
*
He meneado una noticia del MARCA. Dios, nunca pensé que pudiera hacerlo.
8
K
88
#4
fareway
Siento una vergüenza muy profunda... como hacía tiempo no sentía... ¿esto ha pasado en serio?
8
K
83
#13
Donpenerecto
En realidad Israel le importa una mierda. Lo hace por joder al de siempre
10
K
71
#16
DeepBlue
#13
De verdad que hay que estar muy IDA para ser así de miserable sólo por llevar la contraria. Es una tarada mental.
10
K
76
#10
fofito
Esto iguala a la señora presidenta con los que reciben a los presos etarras
7
K
70
#42
xaxipiruli
#10
No, no iguala absolutamente nada. Está señora es lo que es.
0
K
6
#48
Pastis
#42
vamos en dejarlo en mujer, que para ser una señora le falta mucho, lo primero honor y principios.
0
K
7
#26
karakol
*
¿Ha visitado a todos los equipos o sólo al israelí?
Sería muy fuerte que solo hubiera ido a hacerse la foto con ellos y no con todos.
2
K
37
#22
PerritaPiloto
Almeida: “Es una de las tardes más tristes que recuerdo en Madrid. La violencia de los pacifistas ha hecho que ciclistas se tiraran al suelo. Venían con chinchetas, cristales. Son violentos alentados por declaraciones como las de esta mañana del presidente del Gobierno”, denunció.
Violencia de los pacifistas. Me parto. Las chichetas y los cristales provocan pinchazos, pero de ahí a tirar al suelo o que las palabras de Pedro Sánchez fuesen un aliento para los manifestantes va un trecho.
Creo que ha sido más la inspiración aznariana de "quien pueda hacer que haga".
4
K
30
#71
Delay
@eirene
@imparsifal
otro ejemplo más de abuso de los negativos:
Larusico
, solo 9 votos, los 9 negativos a mis envíos. Un perfil dedicado exclusivamente a negativizar mis envíos.
1
K
30
#74
tierramar
No le importan los niños que mueren en Palestina, ni los ancianos que morían en las residencias, ni los pacientes agolpados en urgencias, ni las personas con lesiones que esperan le vea un traumatologo,....
1
K
30
#17
Jointhouse_Blues
¿Habrá bukkake?
2
K
28
#11
ayatolah
Pero claro, mezclar política y deporte, está mal.
2
K
24
#9
pazentrelosmundos
Cada loco con su tema, relacionada:
www.meneame.net/story/miles-manifestantes-propalestina-cortan-gran-via
0
K
20
#14
pepel
Ayuso,vas a tener que utilizar el hospital que construiste en 15 días para encerrar todas las culebras de orgullosa que te salgan por la boca.
0
K
20
#55
Suleiman
Le encanta tocar los cojones... Eso se le da muy bien, y joder al ciudadano.
1
K
20
#57
victorjba
Me gusta la hijadeputa. Vale, no me gusta. Pero es una hijadeputa.
0
K
20
#69
emdi
Mira que le gusta provocar.....
1
K
20
#18
Dene
siempre en el lado equivocado de la historia
1
K
19
#30
capitan__nemo
Seguro que despues visita al equipo de Tyler Robinson.
0
K
19
#75
D303
Dios los cría y los hideputas se juntan.
1
K
19
#61
tricionide
*
Cuando se entere de que los ciclistas no son judios, sino profesionales ......jajajjjajjaa
1
K
17
#76
Glidingdemon
A la tarada le gusta la fruta.
Y a Emilio de más Madrid se lava en sus huertos de uno en uno.
1
K
17
#15
sald64059
*
Poca vergüenza la idp
1
K
16
#43
yesaire
Siempre en el lado malo de la historia.
1
K
16
#21
C.Nutrio
"perro no come perro" (o "hija de puta no deja solos a hijos de puta").
1
K
15
#27
Mltfrtk
Ayuso, la delincuente progenocida.
Las ratas colaboracionistas quedan retratadas, su ridículo y su desvergüenza quedan para la historia.
0
K
14
#32
Jack29
Mas motivos para pensar que estan pagando y financiando desde Israel el discurso reaccionario en España.
Que invite a Netanyahu a condecorarle, a ver que pasa.
1
K
14
#36
Vactor20
Hija de puta!
1
K
14
#47
sovieterrimo
Dios los cría y ellos se juntan.
1
K
14
#40
TripodeDeEbano
VA a quedar inmortalizada en el museo del genocidio palestino
1
K
13
#44
Wololot
Se ha cubierto de gloria, justo este fin de semana toda la derecha europea ha condenado a Israel.
1
K
13
#81
ipanies
Ni un día sin demostrar su catadura moral. Bravo!!
0
K
13
#25
EISev
*
Titular del Marca:
Díaz Ayuso, con LaVuelta en la salida y con el director Guillén en plena etapa
Texto de la noticia:
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dejó ver este domingo en la salida de la última etapa de LaVuelta, en Alalpardo, donde
saludó a varios equipos
y corredores antes de incorporarse al coche del director de la carrera, Javier Guillén, para seguir desde dentro el desarrollo de la jornada que culmina en la capital.
Luego en las fotos salen varios equipos incluyendo el UAE Emirates XRG
Entre irrelevante, sensacionalista y microblogging. Pero claro, aquí el monotema tira.
0
K
11
#49
alfre2
Vaya larva tenéis presidiendo esa región. Se entiende que algunos apostemos por la escisión?
0
K
11
#35
TitereConCabeza
No se pierde ni una para dar la nota
0
K
10
#58
DDJ
No se puede ser más moralmente puerca
Es la Mar de puerca
0
K
10
#79
Quecansaometienes...
Aparte de la fruta, le gusta provocar
Luego que si interesa su vida, su novio...Pues que deje de restregarla, de matar y su novio de robar, asi se sencillo
0
K
10
#80
benkenube
Mae mia la tiparraca esta...
0
K
10
#31
A.more
A estos hijos de perra votáis en Madrid?
0
K
8
#24
LeDYoM
menuda gusta de fruta!
2
K
7
#33
Madmaxi
Algun dia esa foto la enterrara en una cuneta.
0
K
7
#56
Razorworks
No os confundáis, esto no es porque ame a Israel (que también), es para mandar un mensaje a sus votantes más ultras, para arengarlos...
0
K
7
#63
fpove
#56
Yo creo que genera mas asco, de lo que gana por ultra.
0
K
7
#34
Borja.
Puta, puta de mierda. Asesina.
0
K
6
#60
Larusico
Que la ayuso es una impresentable lo sabe todo el mundo, que el usuario que ha subido la noticia está obsesionado con ayuso, también.
0
K
6
Ver toda la conversación (
84
comentarios)
Ellos tienen el poder y las redes, nosotros somos dueños de la calle.
Por cierto, espero que este posicionamiento en contra de la la gente le cueste muchos votos. Ya lo veremos
Les va a perseguir toda su vida.
Yde quedarán tan anchos y tendrás a mermados por aquí repitiendo el argumento.
Habría que mandarle una foto de algunos palestinos despedazados o quemados vivos.
Sería muy fuerte que solo hubiera ido a hacerse la foto con ellos y no con todos.
Violencia de los pacifistas. Me parto. Las chichetas y los cristales provocan pinchazos, pero de ahí a tirar al suelo o que las palabras de Pedro Sánchez fuesen un aliento para los manifestantes va un trecho.
Creo que ha sido más la inspiración aznariana de "quien pueda hacer que haga".
Larusico, solo 9 votos, los 9 negativos a mis envíos. Un perfil dedicado exclusivamente a negativizar mis envíos.
Y a Emilio de más Madrid se lava en sus huertos de uno en uno.
Las ratas colaboracionistas quedan retratadas, su ridículo y su desvergüenza quedan para la historia.
Que invite a Netanyahu a condecorarle, a ver que pasa.
Díaz Ayuso, con LaVuelta en la salida y con el director Guillén en plena etapa
Texto de la noticia:
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dejó ver este domingo en la salida de la última etapa de LaVuelta, en Alalpardo, donde saludó a varios equipos y corredores antes de incorporarse al coche del director de la carrera, Javier Guillén, para seguir desde dentro el desarrollo de la jornada que culmina en la capital.
Luego en las fotos salen varios equipos incluyendo el UAE Emirates XRG
Entre irrelevante, sensacionalista y microblogging. Pero claro, aquí el monotema tira.