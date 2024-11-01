edición general
Ayuso: "Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami es porque te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, puede llegar tan lejos"

Ayuso ha justificado que Florida está llena de "cubanos, venezolanos, de ciudadanos de otros rincones del mundo que han huido en balsas". "Han huido buscándose la vida para poder llegar a un país dónde pueden prosperar en libertad, dónde pueden crear sus negocios", ha razonado.

#3 Sigo_intentandolo
Esos inmigrantes son buenos? :-D
victorjba #1 victorjba
También está llena de narcos, pero eso en el PP no es ningún problema xD
capitan__nemo #10 capitan__nemo
#1 Pues como Marbella, Abu Dabi, Singapur, Gibraltar, ...
#12 Barriales
#1 su pareja, un ciudadano anónimo tiene allí el dinero robado a los españoles.
karakol #6 karakol
Aburre.

Y como le dijo Petronio a Nerón en la carta en "Quo Vadis", matame, pero no me aburras.
Priorat #4 Priorat *
Yo he ido a Miami. Y he vivido en familia de Miami. Tengo familia de origen cubano. Es uno de los lugares más insulsos y aburridos que he visto en el mundo. Lo que se puede ver en Miami son "malls" y casas de famosos (esto les encanta) y poca cosa más. Así que os juro que no se a que se refiere con lo de llegar lejos.
#5 retoqueteate
#4 pues que habrá visto la peli de Scarface xD xD
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Sesgo del superviviente.
pitercio #13 pitercio
Va a la playa, a cuatro tugurios a tomar algún combinado, a casa de Gloria Estefan y Alejandro Sanz a mojar las lorzas en la piscina y sentirse como Sony Croqueta... Es decir, lo mismo que un Torrente en Torremolinos. Paleta del 7.
yoma #9 yoma *
"Han huido buscándose la vida para poder llegar a un país dónde pueden prosperar en libertad, dónde pueden crear sus negocios"

¿Y no se para a pensar que eso que alaba es precisamente lo que quieren hacer los que critica que llegan a España?
Dene #8 Dene
Huyendo de los jueces más bien
Andreham #2 Andreham
No le falta razón. A ver si toma ejemplo y se va también, no hace falta que lo haga en "balsas", con irse en avión también vale.
ingenierodepalillos #14 ingenierodepalillos
Se puede llegar más lejos, Isabel, se puede ir a Australia.
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
Próximamente en los peores cines...
CerdoJusticiero #18 CerdoJusticiero
Es tan subnormal que defiende la inmigración ilegal (y por motivos económicos, nada de refugiados de guerra) sin darse cuenta. xD xD xD xD
Cantro #17 Cantro
Pues que se apure a verlos, que si tarda un poco ya no queda ninguno
gale #16 gale
Le gustan los inmigrantes en otros países.
#15 bol
Acabará allí. Al tiempo.
