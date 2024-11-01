Ayuso: "Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami es porque te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, puede llegar tan lejos"

Ayuso ha justificado que Florida está llena de "cubanos, venezolanos, de ciudadanos de otros rincones del mundo que han huido en balsas". "Han huido buscándose la vida para poder llegar a un país dónde pueden prosperar en libertad, dónde pueden crear sus negocios", ha razonado.
Y como le dijo Petronio a Nerón en la carta en "Quo Vadis", matame, pero no me aburras.
¿Y no se para a pensar que eso que alaba es precisamente lo que quieren hacer los que critica que llegan a España?