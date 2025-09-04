·
10
meneos
18
clics
Ayuso tacha las protestas contra el equipo Israel en La Vuelta de «cobardes» y «antisemitas»
La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que han sido llevadas a cabo por "cobardes" y "antisemitas" que "odian éxitos españoles".
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
ayuso
,
pp
,
madrid
,
vuelta
,
boico
8
2
1
K
106
politica
16 comentarios
8
2
1
K
106
politica
#2
valandildeandunie
Si la infraser esta llora, es que la buena gente del País Vasco está haciendo lo correcto.
7
K
94
#6
mariKarmo
*
De una mala persona que la importa una mierda la vida, no esperaba menos.
Eso sí, el domingo a Misa. A cumplir. Como buena cristiana.
5
K
66
#5
Sandman
"Pobres sionistas míos, que todo el mundo está contra ellos".
2
K
46
#3
tarkovsky
Que si quiere bolsa, señora
2
K
38
#15
Khadgar
Para cobarde quien se alinea con un grupo de genocidas para sacar réditos.
1
K
33
#14
pitercio
Los que odian "la vuelta" son los que la venden para promocionar mierda y criminales que se cobran sangre inocente.
1
K
31
#13
Kantinero
Normal, guardad bien esta imagen, en no mucho tiempo será capaz de decir que ella siempre abrazó la causa Palestina
1
K
30
#10
pepel
Somos antiAyuso,mema,a ver si te enteras.
0
K
18
#11
tomeu
Nada nuevo bajo el Sol. Es que ya ni logra sorprender
0
K
18
#1
guillersk
Preveo ríos de bilis
1
K
17
#8
mariKarmo
#1
Más bien de tristeza. Es una pena que alguien hable en esos términos y más un representante político.
1
K
33
#7
reivaj01
Poco tacha pa lo guapa que es
0
K
13
#12
Pivorexico
*
Agradeced que no pidiera torrear palestinos , para salvarlos de la extinción ;
Es capaz de eso y mucho más .
0
K
12
#9
Leon_Bocanegra
Callate , subnormal!
0
K
10
#4
fareway
El día que Ayuso critique el genocidio de Israel, de los grifos caerá farlopa. Cuando todo esto acabe, muchos van a tener que cambiarse la chaqueta.
0
K
8
#16
Abdo_Collo
Ayuso la ciclista? El amigo de Almeida el alcalde?
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
