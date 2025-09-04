edición general
Ayuso tacha las protestas contra el equipo Israel en La Vuelta de «cobardes» y «antisemitas»

Ayuso tacha las protestas contra el equipo Israel en La Vuelta de «cobardes» y «antisemitas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que han sido llevadas a cabo por "cobardes" y "antisemitas" que "odian éxitos españoles".

valandildeandunie #2 valandildeandunie
Si la infraser esta llora, es que la buena gente del País Vasco está haciendo lo correcto.
7
mariKarmo #6 mariKarmo
De una mala persona que la importa una mierda la vida, no esperaba menos.

Eso sí, el domingo a Misa. A cumplir. Como buena cristiana.
5
Sandman #5 Sandman
"Pobres sionistas míos, que todo el mundo está contra ellos".  media
2
tarkovsky #3 tarkovsky
Que si quiere bolsa, señora
2
Khadgar #15 Khadgar
Para cobarde quien se alinea con un grupo de genocidas para sacar réditos.
1
pitercio #14 pitercio
Los que odian "la vuelta" son los que la venden para promocionar mierda y criminales que se cobran sangre inocente.
1
Kantinero #13 Kantinero
Normal, guardad bien esta imagen, en no mucho tiempo será capaz de decir que ella siempre abrazó la causa Palestina  media
1
pepel #10 pepel
Somos antiAyuso,mema,a ver si te enteras.
0
#11 tomeu
Nada nuevo bajo el Sol. Es que ya ni logra sorprender
0
#1 guillersk
Preveo ríos de bilis :troll:
1
mariKarmo #8 mariKarmo
#1 Más bien de tristeza. Es una pena que alguien hable en esos términos y más un representante político.
1
reivaj01 #7 reivaj01
Poco tacha pa lo guapa que es
0
#12 Pivorexico
Agradeced que no pidiera torrear palestinos , para salvarlos de la extinción ;

Es capaz de eso y mucho más .
0
#9 Leon_Bocanegra
Callate , subnormal!
0
fareway #4 fareway
El día que Ayuso critique el genocidio de Israel, de los grifos caerá farlopa. Cuando todo esto acabe, muchos van a tener que cambiarse la chaqueta.
0
Abdo_Collo #16 Abdo_Collo
Ayuso la ciclista? El amigo de Almeida el alcalde?
0

