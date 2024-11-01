edición general
Ayuso suspende en educación: un inicio de curso marcado por la improvisación y el abandono

Ayuso suspende en educación: un inicio de curso marcado por la improvisación y el abandono

El curso escolar en la Comunidad de Madrid arranca otra vez con la misma fotografía: desorden, malestar y precariedad. No es una casualidad ni un error administrativo, sino el resultado directo de la política educativa de Isabel Díaz Ayuso. En lugar de reforzar la estabilidad de las plantillas, el Gobierno de Ayuso mantiene una interinidad insostenible que alcanza el 41 % y deja sin cubrir el 36 % de las plazas en las últimas oposiciones. El mensaje es claro: la educación pública no es su prioridad.

bueno , tampoco se puede esperar demasiado de una mamarracha, embustera y fascista que lo único que ha conseguido por meritos propios (y no me atreveria a asegurar que son propios) ha sido llevar las redes sociales de un perro. Suerte tiene que sus votantes suelen ser unos analfabetos y estupidos de "pura cepa" que la votan por que "está buena" y por que ell@s "harian lo mismo"
