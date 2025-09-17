·
más visitadas
6
meneos
8
clics
Ayuso, sobre la prohibición de símbolos en apoyo a Palestina en los colegios: "Pido que dejen de adoctrinar en las aulas"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "la bandera palestina se verá como algo negativo si se usa políticamente"
8 comentarios
#1
soberao
A esta gente no hay que seguirle el juego. No hay que entrar en esto. Siempre consiguen imponer el tema y el discurso que hay dar. No hay que seguirles. Palestina libre y de lo que diga esta señora ni se menciona, porque con fascistas no hay que hablar ni para cagarse en sus muertos.
6
K
61
#2
Garminger2.0
...dijo la hija de puta mientras seguía regando con dinero público a los colegios de curas.....
3
K
31
#6
Andreham
¡Estupendo! A sacar religión de las aulas, cojonudo.
2
K
29
#5
ur_quan_master
Clase de religión fuera de la educación!!!
2
K
28
#8
joffer
Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei Opus Dei
1
K
19
#3
Retrasada.
Retrasada.
0
K
8
#7
Galton
Ayer dí clase con una bandera palestina dentro de la clase...
0
K
8
#4
xaxipiruli
Cuando quiten las fotos del rey y de cristo de todo lo que reciba dinero público, estaremos en un punto de igualdad, donde podrá esta señora insinuar sus caprichos, pero almenos desde un punto de vista lógico congruente.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
