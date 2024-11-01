Ayuso propone que los estudiantes universitarios de Matemáticas e Ingenierías puedan dar clase en institutos

La Comunidad de Madrid anuncia su Plan de Rescate de Matemáticas, que incluirá diez minutos diarios de cálculo mental en Primaria, y critica "las recetas ideológicas con perspectiva de género" en la materia; el Gobierno regional permitirá a ingenieros y otros licenciados dar clase sin el máster obligatorio
| etiquetas: ayuso , profesores , ocurrencia
Pero evidentemente, en la de La Razón hay solo un pelín de sesgo.....
Edit: la dejo en relacionada, porque da más información esta. Por ejemplo en la otra obvia que es rebajar los requisitos profesionales.
Además, solicitará al Gobierno central que realice las modificaciones normativas necesarias para que, de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clases a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías o profesores jubilados.
Y esto sienta un precedente peligroso y espeluznante.
Pues siempre y cuando les paguen como profesores interinos y tengan su carrera terminada, no me parece ni tan mal.
Bueno, podría ser una errata del redactor, veamos si pone algo diferente en el cuerpo de la noticia: “de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clase a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria [hace años que se llaman Grados] de Matemáticas e Ingenierías”.
#12 El titular es correcto.
37.000€brutos anuales cuando en la empresa privada estás cobrando mas de 60.000€...