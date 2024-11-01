edición general
Ayuso propone que los estudiantes universitarios de Matemáticas e Ingenierías puedan dar clase en institutos

La Comunidad de Madrid anuncia su Plan de Rescate de Matemáticas, que incluirá diez minutos diarios de cálculo mental en Primaria, y critica "las recetas ideológicas con perspectiva de género" en la materia; el Gobierno regional permitirá a ingenieros y otros licenciados dar clase sin el máster obligatorio

Kleshk #1 Kleshk
Vamos, que no quiere pagar por los profesores que faltan...
#9 Vamohacalmano
#1 Si...y no. Dice que dará permiso para graduados (porque ya no hay licenciados) a dar clase sin el que era el antiguo CAP.
#3 meroespectador
Yo creo que primero deberían darle clase a ella.
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
#0 Es duplicada o relacionada de

www.meneame.net/story/madrid-lanza-plan-rescate-matematicas-mas-profes

Pero evidentemente, en la de La Razón hay solo un pelín de sesgo.....
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos *
#4 voy a echarle un ojo a ver y si es duplicada, descarto.

Edit: la dejo en relacionada, porque da más información esta. Por ejemplo en la otra obvia que es rebajar los requisitos profesionales.
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos *
#10 en el envío relacionado que enlaza #4 dice esto:

Además, solicitará al Gobierno central que realice las modificaciones normativas necesarias para que, de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clases a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías o profesores jubilados.


Y esto sienta un precedente peligroso y espeluznante.
#15 Vamohacalmano
#14 Estoy absolutamente en contra de esto.
#10 Vamohacalmano
Ojo hay que leerlo bien, lo que dicen es que la gente graduada (ya no hay licenciados) puedan dar clase sin el CAP, vamos sin el Master habilitante. Eso que era medio año de curso y luego pasó a ser un master habilitante por chopomil pavos, que pagabas más para que te habilitaran para lo mismo.

Pues siempre y cuando les paguen como profesores interinos y tengan su carrera terminada, no me parece ni tan mal.
#11 sisi
#10 En otras comunidades ya se hace si se agota el bolsín de interinos convencional y no hay mas candidatos. No es algo nuevo.
#12 chocoleches *
#10 Entonces el titular es erróneo, no son estudiantes universitarios, son Graduados en Matemáticas.
Flogisto #17 Flogisto *
#10 Pues vamos a leer bien entonces. A ver, empezando con la primera frase del artículo: “La Comunidad de Madrid va a proponer al Gobierno que estudiantes de 3º del grado universitario de Matemáticas y las ingenierías puedan dar clase en los institutos.”

Bueno, podría ser una errata del redactor, veamos si pone algo diferente en el cuerpo de la noticia: “de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clase a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria [hace años que se llaman Grados] de Matemáticas e Ingenierías”.

#12 El titular es correcto.
#18 Vamohacalmano
#17 Mis mas sinseras disculpas, no leí bien.
mariKarmo #6 mariKarmo
Y los profesores de verdad? que no hay?
Flogisto #2 Flogisto
Y ya que estamos que los de ESO den clase a los de Primaria y así.
rob #5 rob
¿Otra vez?
#13 omega7767
yo propongo que los estudiantes de política puedan gobernar en los parlamentos regionales y nacionales y mientras lo hacen, esos políticos no cobren
pendejo1983 #16 pendejo1983
Que mejore el sueldo y encontrará candidatos.

37.000€brutos anuales cuando en la empresa privada estás cobrando mas de 60.000€...
#7 tobruk1234
Si que hay, pero prefieren pagar a estudiantes como becarios que salen gratis. Son grandes gestores, tú tambien contratar profesores pagándoles un sueldo donde se ha visto eso.
