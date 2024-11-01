edición general
Ayuso presume del 'odio' de sus NNGG con una noticia enmarcada de El Plural

La presidenta madrileña asistió al acto de sus juventudes, donde le recibieron con un artículo publicado por este periódico enmarcado.Ayuso llegaba en sudadera a la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña. Mientras posaba para las cámaras en el photocall se descubrió que, al logo de NNGG Madrid y al escudo de la región les acompañaba otra decoración. La pieza 'Las NNGG de Dancausa, el laboratorio del ‘odio’ del PP de Ayuso', publicada el pasado 25 de enero por ElPlural.com, aparecía detrás de la presidenta en un marco de oro.

2 comentarios
Febrero2034 #1 Febrero2034
Odio no es dar noticias falsas sobre DNI o bombas lapa.
#2 Meinhard
#1 Pásame el número de tu camello.
