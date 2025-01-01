edición general
Ayuso y su núcleo duro han gastado más de 170.000 euros de dinero público en protocolo, almuerzos, regalos o viajes

Ayuso y su núcleo duro han gastado más de 170.000 euros de dinero público en protocolo, almuerzos, regalos o viajes

Isabel Díaz Ayuso cumplirá este mes de agosto seis años de mandato en el Ejecutivo madrileño de la Puerta del Sol. Sin embargo, situando el foco en los últimos tiempos, y pese a que la presidenta autonómica da mucho de qué hablar de variopintas cuestiones, lo cierto es que la última radica en sus cuentas públicas. El ‘núcleo duro’ de su Gobierno ha gastado en menos de dos años más de 170.000 euros de dinero de todos los madrileños.

Cehona #4 Cehona
Muchos viajes a Miami, paraiso fiscal donde tiene montada su churri, una empresa conjunta con otros socios, adivinemos de que empresa.
Por cierto, para el hermano de Sánchez con intereses profesionales en Japón, intentaron retirarle el pasaporte, para el supuesto defraudador confeso, vía de plata.
5 K 78
Barney_77 #6 Barney_77
#4 ¿Sabes que Japón no tiene tratado de extradición? Ojo, no creo que lo del hermano de Sánchez tenga mas recorrido que el tirón de orejas y lo feo que está el nepotismo y el enchufismo (aunque en países serios esto seria de dimisión), pero el proceso judicial está y habrá que fiarse de lo que quiera hacer el hermano.
0 K 11
Cehona #8 Cehona
#6 Proceso judicial viciado, hasta la jueza el día de huelga estuvo al lado de Vox. Viva la independencia judicial.

www.publico.es/politica/tribunales/jueza-investiga-hermano-pedro-sanch
2 K 43
Cehona #7 Cehona
#5 Siempre ha sido asi, en la politica y en la empresa privada.
No siempre estan al frente los mejores y más preparados.
Veo profesionales con titulitis, que no saben hacer la O con un canuto, pero vienen de familias con abolengo. Muchos van a Universidades de élite privadas no por aprender, si no por la agenda de contactos.
Tuve un director de departamento técnico, más inútil que el animal turístico de Nerja. Mejor no consultarle a el un problema y solucionarlo tu solo.
Al menos el animal de Nerja se gana el pienso que come.
1 K 27
Barney_77 #2 Barney_77
Voy a empezar diciendo que 170000 euros en dos años me parece una bestiada, aunque no pone entre cuantos ha sido el gasto. Ahora bien, me hace mucha gracia "El Plural" y su obsesion dirigida por el PSOE hacia Ayuso, mientras pasan un poco por encima por el tema de meter a prostitutas en empresas publicas y demas mierdas que tambien salpican al PSOE. Pero bueno, la linea editorial manda....
0 K 11
Cehona #3 Cehona
#2 ¿Meter prostitutas en empresas públicas?
Siempre se han contratado a dedo asesores, con o sin experiencia.
Es como decir que el asesor de la mujer de Rajoy en La Moncloa, era gay, porque no se fiaba de su mujer. Demagogia pura.
El Plural tendrá una linea editorial con Ayuso como objetivo, al igual que TeleMadrid y con Antonio Naranjo a Sánchez.
Fue penoso el reportaje buscando a las tías de Begoña, en un pueblo de Cuenca, buscando la inquina familiar.
Todo de interés informativo general por lo que se ve.
2 K 43
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Lo de los asesores lo prohibiria ahora mismo. ¿Asesores de confianza? Llamalos como quieras, son amiguetes o cuotas de partido o favores que hay que colocar por no hacer nada. Tienes multitud de funcionarios, infinitamente mas expertos en casi cualquier ámbito de la administracion y del dia a dia, que cobran un sueldo bastante limitado y que al final hacen el trabajo de verdad.

En fin, que todos los politicos son iguales a la hora de meter a coleguitas y pagar favores
0 K 11
Cometeunzullo #9 Cometeunzullo
Entonces ya se le puede llamar perra sanchaz o no.
0 K 10
Dene #10 Dene
#9 con perra, a secas, ya vale
0 K 11
ErgunLumalii #1 ErgunLumalii
Pues si Ayuso "derrocha" mejor que no miren a otros xD
0 K 6

