Ayuso y su núcleo duro han gastado más de 170.000 euros de dinero público en protocolo, almuerzos, regalos o viajes

Isabel Díaz Ayuso cumplirá este mes de agosto seis años de mandato en el Ejecutivo madrileño de la Puerta del Sol. Sin embargo, situando el foco en los últimos tiempos, y pese a que la presidenta autonómica da mucho de qué hablar de variopintas cuestiones, lo cierto es que la última radica en sus cuentas públicas. El ‘núcleo duro’ de su Gobierno ha gastado en menos de dos años más de 170.000 euros de dinero de todos los madrileños.