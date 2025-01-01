Ayuso y su núcleo duro han gastado más de 170.000 euros de dinero público en protocolo, almuerzos, regalos o viajes

Isabel Díaz Ayuso cumplirá este mes de agosto seis años de mandato en el Ejecutivo madrileño de la Puerta del Sol. Sin embargo, situando el foco en los últimos tiempos, y pese a que la presidenta autonómica da mucho de qué hablar de variopintas cuestiones, lo cierto es que la última radica en sus cuentas públicas. El ‘núcleo duro’ de su Gobierno ha gastado en menos de dos años más de 170.000 euros de dinero de todos los madrileños.
Por cierto, para el hermano de Sánchez con intereses profesionales en Japón, intentaron retirarle el pasaporte, para el supuesto defraudador confeso, vía de plata.
www.publico.es/politica/tribunales/jueza-investiga-hermano-pedro-sanch
No siempre estan al frente los mejores y más preparados.
Veo profesionales con titulitis, que no saben hacer la O con un canuto, pero vienen de familias con abolengo. Muchos van a Universidades de élite privadas no por aprender, si no por la agenda de contactos.
Tuve un director de departamento técnico, más inútil que el animal turístico de Nerja. Mejor no consultarle a el un problema y solucionarlo tu solo.
Al menos el animal de Nerja se gana el pienso que come.
Siempre se han contratado a dedo asesores, con o sin experiencia.
Es como decir que el asesor de la mujer de Rajoy en La Moncloa, era gay, porque no se fiaba de su mujer. Demagogia pura.
El Plural tendrá una linea editorial con Ayuso como objetivo, al igual que TeleMadrid y con Antonio Naranjo a Sánchez.
Fue penoso el reportaje buscando a las tías de Begoña, en un pueblo de Cuenca, buscando la inquina familiar.
Todo de interés informativo general por lo que se ve.
En fin, que todos los politicos son iguales a la hora de meter a coleguitas y pagar favores