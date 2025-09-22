edición general
Ayuso multiplica la publicidad institucional para radios de derechas y grupos ultraconservadores en Madrid

EsRadio, dirigida por Federico Jiménez Losantos, y Radio Intereconomía, propiedad de Julio Ariza, se sitúan como las más beneficiadas en relación con su escasa audiencia, recibiendo asignaciones que superan las de grandes grupos como PRISA. Radio Intereconomía fue “el faro de la tarta publicitaria”, con 252.861 euros en 2024, pese a contar con solo el 0,1% de audiencia según los datos de la AIMC, mientras que EsRadio recibió más de un millón de euros en cuatro años.

pitercio #3 pitercio *
Federico sin el pepe madrileño sería Fedeclasemedia.
kinnikuman #9 kinnikuman
#3 xD xD Fedefachapobre
pitercio #1 pitercio *
Ya lo decía el carapolla: no sabrán gobernar, pero son fascistas.
#2 Leon_Bocanegra
#1 y con fascistas tampoco :troll:
Chinchorro #5 Chinchorro
Pero esto es culpa de la izquierda que no hace autocrítica.
#8 Leon_Bocanegra
Si pero en RTVE qué eh? La Intxaurrondo qué? Ay rogelios.
gale #7 gale
En general es un problemón enorme el control de las subvenciones a prensa y radio regionales por parte de los gobiernos autonómicos. Hace que la alternancia política en las CCAAs sea muy complicada.
SegarroAmego #4 SegarroAmego
Como hacen todas  media
