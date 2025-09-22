Ayuso multiplica la publicidad institucional para radios de derechas y grupos ultraconservadores en Madrid

EsRadio, dirigida por Federico Jiménez Losantos, y Radio Intereconomía, propiedad de Julio Ariza, se sitúan como las más beneficiadas en relación con su escasa audiencia, recibiendo asignaciones que superan las de grandes grupos como PRISA. Radio Intereconomía fue “el faro de la tarta publicitaria”, con 252.861 euros en 2024, pese a contar con solo el 0,1% de audiencia según los datos de la AIMC, mientras que EsRadio recibió más de un millón de euros en cuatro años.