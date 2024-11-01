·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10189
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
8097
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7706
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
4616
clics
La viñeta: Títeres
4240
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
más votadas
462
El presidente de RTVE vuelve a retratar a Eurovisión por tener a Israel mientras ataca Gaza, Irán y Líbano: "¿Qué valores defiende la UER?"
472
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
438
Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"
411
Von Der Leyen quiere destruir la UE
457
Israel vuelve a usar fósforo blanco en Líbano: ¿Qué es y por qué es ilegal su uso contra civiles?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
20
clics
Ayuso Lider
El español, que triunfó hace dos semanas en el Algarve, se presenta a una París-Niza que aún no ha ganado entre los favoritos. Vingegaard, la mayor amenaza.
|
etiquetas
:
ayusame
2
1
4
K
-10
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
4
K
-10
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
calde
*
#0
Se puede hacer un microblogging más descarado y sensacionalista? Desde luego con tan pocas letras no.
Me suele importar poco el microblogging, pero es que no se le puede dar tanta relevancia a alguien tan cateto y dañino para el país.
1
K
35
#5
dclunedo
#4
0
K
6
#1
dclunedo
Para Ayusame "Ayuso líder en Francia"
0
K
6
#2
Catapulta
#1
Lo que faltaba. Buen troleo
0
K
12
#3
Pertinax
*
#1
El chiste se ha hecho otras veces. ¿Sub Política?
1
K
31
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me suele importar poco el microblogging, pero es que no se le puede dar tanta relevancia a alguien tan cateto y dañino para el país.