edición general
3 meneos
20 clics

Ayuso Lider

El español, que triunfó hace dos semanas en el Algarve, se presenta a una París-Niza que aún no ha ganado entre los favoritos. Vingegaard, la mayor amenaza.

| etiquetas: ayusame
2 1 4 K -10 politica
5 comentarios
2 1 4 K -10 politica
calde #4 calde *
#0 Se puede hacer un microblogging más descarado y sensacionalista? Desde luego con tan pocas letras no.

Me suele importar poco el microblogging, pero es que no se le puede dar tanta relevancia a alguien tan cateto y dañino para el país.
1 K 35
#1 dclunedo
Para Ayusame "Ayuso líder en Francia" :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 6
Catapulta #2 Catapulta
#1 Lo que faltaba. Buen troleo xD
0 K 12
Pertinax #3 Pertinax *
#1 El chiste se ha hecho otras veces. ¿Sub Política? :shit:
1 K 31

menéame