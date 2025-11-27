edición general
7 meneos
10 clics
Ayuso convierte al Colegio de Abogados de Madrid en el primer centro universitario impulsado por un colegio profesional

Ayuso convierte al Colegio de Abogados de Madrid en el primer centro universitario impulsado por un colegio profesional

El gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la creación de ICAM Universidad en medio del juicio al ex Fiscal General del Estado en el que el Colegio ejerció la acusación popular.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , universidad , educación
5 2 1 K 68 actualidad
2 comentarios
5 2 1 K 68 actualidad
oceanon3d #1 oceanon3d *
"Pocos días antes de conocer la la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, el pasado 11 de noviembre, el gobierno madrileño aprobó la orden por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario ICAM a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)."


¿Recompensa a la acusación de su novio contra el FG? ... ¿No han esperado ni un poco para disimular?.

Todo esto cada día da más asco.
1 K 17
#2 tromperri
#1 la mafia no es de disimular.
0 K 9

menéame