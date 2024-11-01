edición general
Ayuso contra la universidad pública

Ayuso contra la universidad pública

Igual que con la sanidad, Madrid apuesta por asfixiar a los centros públicos para forzar la marcha de alumnos y profesores a la privada

Supercinexin #3 Supercinexin
A los mandrileños les gusta pagar decenas de miles de euros por sus másteres para tener más categoría que los provincianos de similares titulaciones. No les gusta tener títulos que reparten en la Pública a la gentuza.

Oshentamir votoh má para Ayuso.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Sanidad, educación, vivienda, pensiones... Todo. Van a arrasar con todo.
#2 Nasser
#1 con el voto de sus perjudicados votontos
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Si solo perjudicara a sus votantes, pues mira, que disfruten tanta libertad. Pero con su estupidez nos van a joder a todos, además de enriquecer a unos corruptos.
