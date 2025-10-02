Ayuso coloca a 120 “empujadores” en el metro y los ciudadanos responden: “vamos como latas de sardinas”

Durante estos días, en alguna línea de metro de Madrid se ven personas con un chaleco amarillo, que gritan “entren, pasen, pasen...” Son personal del metro de Madrid, conocidos en otros países como Japón como “empujadores”. Un trabajo bastante ingrato porque su labor consiste en que la gente entre rápido a los vagones de metro y se suba el mayor número de personas posibles. Metro de Madrid ha puesto a un total de 120 personas a llevar a cabo esa labor estos días de grandes problemas de movilidad.
| etiquetas: ayuso , empujadores , metro de madrid , pp
- Veeeenga, Veeeenga!