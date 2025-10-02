edición general
Ayuso coloca a 120 “empujadores” en el metro y los ciudadanos responden: “vamos como latas de sardinas”

Durante estos días, en alguna línea de metro de Madrid se ven personas con un chaleco amarillo, que gritan “entren, pasen, pasen...” Son personal del metro de Madrid, conocidos en otros países como Japón como “empujadores”. Un trabajo bastante ingrato porque su labor consiste en que la gente entre rápido a los vagones de metro y se suba el mayor número de personas posibles. Metro de Madrid ha puesto a un total de 120 personas a llevar a cabo esa labor estos días de grandes problemas de movilidad.

io1976 #7 io1976
Para qué reforzar el servicio si se pueden contratar empujadores.
calde #9 calde
#7 igual es una prueba para luego aplicarlo también en los hospitales... :roll:
#10 rafeame
#7 y gracias que no son voluntarios.
DDJ #8 DDJ
Grandes gestores xD xD
pepel #2 pepel
Y terminadas las fiestas navideñas, a la puta calle.
vicvic #3 vicvic
#2 si es debido a una necesidad temporal, que has a hacer sino. Es como el personal eventual que las tiendas contratan para la campaña de Navidad.
rob #4 rob
#3 Igual, igual...
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Veremos cuantas denuncias le caen al Metro de Madrid por "acoso sexual". :troll:
#11 DenisseJoel
Esto es lo que les gusta a los "liberales". A ver si viene alguno de ellos aquí a aplaudir la medida y su "eficiencia".
andando #14 andando
Los vengadores!
- Veeeenga, Veeeenga!
Tito_Keith #6 Tito_Keith
¡Arreglao!
#13 sliana
No hay un aforo máximo? Medidas de seguridad? Vale todo?
