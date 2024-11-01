El Ayuntamiento de Santander avala que el director de Recursos Humanos siga preparando opositores en una academia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha resuelto no cesar al director de Recursos Humanos del Consistorio, Juan Dañobeitia, como pedía el sindicato UGT, por preparar opositores en una academia privada al mismo tiempo que ejerce de responsable de personal municipal. El equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Gema Igual (PP), considera que ambas actividades son “compatibles” y permitirá por tanto que siga dando clases a las personas que aspiran a sacar una plaza de funcionario.