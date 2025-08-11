El Ayuntamiento de Molina de Segura se carga el mural homenaje a las mujeres conserveras en la Plaza de España

"No era ideología, era memoria", tiene claro el PSOE sobre el ahora borrado tributo a las trabajadoras, que se pintó en 2018, cuando en el municipio mandaban los socialistas. El equipo de Gobierno local de PP y VOX apunta que lo han borrado porque estaba ya muy estropeado.
| etiquetas: mural , conserveras , molina de segura , borrado
Si cuando yo digo que PP y VOX son isótopos de la misma mierda, es por algo.
Así funciona la democracia.
La izquierda solo sabe estas cosas, porque de solucionar problemas reales de la gente , poco
¿¿Pero tú te lees?? ¿Y no te da vergüenza de ti mismo??