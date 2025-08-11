edición general
El Ayuntamiento de Molina de Segura se carga el mural homenaje a las mujeres conserveras en la Plaza de España

El Ayuntamiento de Molina de Segura se carga el mural homenaje a las mujeres conserveras en la Plaza de España

"No era ideología, era memoria", tiene claro el PSOE sobre el ahora borrado tributo a las trabajadoras, que se pintó en 2018, cuando en el municipio mandaban los socialistas. El equipo de Gobierno local de PP y VOX apunta que lo han borrado porque estaba ya muy estropeado.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cosas nazis.

Si cuando yo digo que PP y VOX son isótopos de la misma mierda, es por algo.
2 K 39
Anfiarao #5 Anfiarao
#1 ambos isótopos son radiactivos e inestables: emiten radiación Facha
1 K 27
#2 manolo_tenaza
Me parece bien. El ayuntamiento representa la soberanía nacional del pueblo y es lo que han decidido.

Así funciona la democracia.
1 K 18
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 Seguro que borrar el mural no aparecía en ningún punto de su programa.
1 K 31
#7 manolo_tenaza
#3 En el mismo punto que incluía el PSOE la amnistía a los golpistas.
1 K 13
#8 mcfgdbbn3
#3: Sí, pero la gente tiene que aprender a imaginarse el programa oculto de los partidos.
0 K 12
#9 mcfgdbbn3
Que disfruten lo votado. ¿No les preocupaba mucho que Chapote fuera alcalde?, pues que disfruten que Chapote no es alcalde.
0 K 12
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Si fuese un mural en memoria de prostitutas los regres no los borrarían, ya que son sus madres.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
Será partidario de las mujeres sin serveras :-P :-D
0 K 11
alcama #4 alcama
Que ganen las elecciones y los vuelvan a pintar.
La izquierda solo sabe estas cosas, porque de solucionar problemas reales de la gente , poco
0 K 5
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
#4 No como la derecha, borrando un mural que ya estaba hecho y sin echarle cojones a decir la verdad...
¿¿Pero tú te lees?? ¿Y no te da vergüenza de ti mismo??
0 K 20

