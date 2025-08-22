edición general
18 meneos
27 clics
Las ayudas a los inmigrantes, el silencio ante el Gobierno y las políticas de género: los seis bulos de Santiago Abascal contra los obispos españoles

Las ayudas a los inmigrantes, el silencio ante el Gobierno y las políticas de género: los seis bulos de Santiago Abascal contra los obispos españoles

La reciente invocación del líder de Vox, Santiago Abascal, para resucitar el catolicismo en España mientras critica a los obispos españoles está plagada de falsedades y de medias verdades

| etiquetas: bulos , abascal , obispos
16 2 3 K 139 politica
12 comentarios
16 2 3 K 139 politica
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Con la iglesia ha topado que son casi como el.
0 K 20
Andreham #1 Andreham
Alguien ha visto a ese saco de pus en misa?
1 K 20
woody_alien #3 woody_alien
#1 La de 8h es muy temprana, la de 12h le pilla en medio del vermut y la de 20h ya es muy tarde. No le da tiempo.
1 K 24
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 no he visto una foto de él leyendo la Biblia pero si el Corán…
2 K 52
woody_alien #5 woody_alien
#4 Ah ... ¿Pero sabe leer?
2 K 31
Khadgar #6 Khadgar
#5 No, pero mira los dibujitos. Eso cuenta ¿no? :troll:
1 K 24
#9 Leon_Bocanegra
#4 lo estaba leyendo para criticarlo , no caigamos en ser como ellos. La izquierda no puede robar mentir ni manipular. No somos derecharras.
0 K 11
javierchiclana #8 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo": Muro de pago.
0 K 19
#7 Leon_Bocanegra
Si claro, la derecha soltando bulos. Eso no se lo cree nadie.
0 K 11
#10 perej
Que un facha le arree a otros fachas, siempre es entretenido. No me parece bien que se critique.
0 K 11
#12 guillersk
Meneantes defendiendo a los obispos... Si es que te tienes que reír..
0 K 10
Solinvictus #11 Solinvictus
Obascal no está financiado por católicos sino por evangelistas.
0 K 7

menéame