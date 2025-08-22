·
Las ayudas a los inmigrantes, el silencio ante el Gobierno y las políticas de género: los seis bulos de Santiago Abascal contra los obispos españoles
La reciente invocación del líder de Vox, Santiago Abascal, para resucitar el catolicismo en España mientras critica a los obispos españoles está plagada de falsedades y de medias verdades
|
etiquetas
:
bulos
,
abascal
,
obispos
#2
Antipalancas21
Con la iglesia ha topado que son casi como el.
0
K
20
#1
Andreham
Alguien ha visto a ese saco de pus en misa?
1
K
20
#3
woody_alien
#1
La de 8h es muy temprana, la de 12h le pilla en medio del vermut y la de 20h ya es muy tarde. No le da tiempo.
1
K
24
#4
Verdaderofalso
#3
no he visto una foto de él leyendo la Biblia pero si el Corán…
2
K
52
#5
woody_alien
#4
Ah ... ¿Pero sabe leer?
2
K
31
#6
Khadgar
#5
No, pero mira los dibujitos. Eso cuenta ¿no?
1
K
24
#9
Leon_Bocanegra
#4
lo estaba leyendo para criticarlo , no caigamos en ser como ellos. La izquierda no puede
robar
mentir ni manipular. No somos derecharras.
0
K
11
#8
javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo": Muro de pago.
0
K
19
#7
Leon_Bocanegra
Si claro, la derecha soltando bulos. Eso no se lo cree nadie.
0
K
11
#10
perej
Que un facha le arree a otros fachas, siempre es entretenido. No me parece bien que se critique.
0
K
11
#12
guillersk
Meneantes defendiendo a los obispos... Si es que te tienes que reír..
0
K
10
#11
Solinvictus
Obascal no está financiado por católicos sino por evangelistas.
0
K
7
robarmentir ni manipular. No somos derecharras.