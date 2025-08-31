El avión en el que viajaba Von der Leyen sufre un supuesto ataque ruso mediante interferencias en el GPS

El avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sufrió este domingo un presunto ataque mediante interferencias en el GPS que le obligó a aterrizar en un aeripuerto bulgaro sin ayuda electrónica. Funcionarios de la institución europea calificaron el incidente como una operación de interferencia rusa, según ha publicado Financial Times. La presidenta de la Comisión está realizando una gira por los Estados fronterizos de la UE con Rusia para negociar cómo mejorar las medidas de defensa ante la invasión de Ucrania por parte
Las interferencias intencionales, conocidas como "bloqueo de GPS" (jamming), implican la transmisión de señales de radiofrecuencia potentes en las mismas frecuencias que los satélites GPS, saturando y opacando las señales débiles que llegan a los receptores. Esto puede causar una pérdida completa de señal o errores de posicionamiento.
La suplantación de GPS (spoofing) es otra forma de interferencia
A lo que voy es: ¿por qué se acusa directamente a Rusia sin pruebas en absoluto?
Para que lo entiendas, si me estás gritando una secuencia de números desde la distancia y otra persona se pone en medio a gritar otra secuencia de números diferente a mucho más alto volumen no escucho el mensaje original del emisor y me confundo.
Pero esa no es la cuestión de fondo, la pregunta es por qué dicen que ha sido Rusia? Alguna prueba? O es manipulación ?
Sí, podrías ser tú. Sólo necesitas 30 euros para pedir un cacharrito a China.
No hubo ni muertos ni heridos, pero si se acojonaron pues no les funcionaban las direcciones de tiro ni la navegación.
Por cierto, ¿cómo sabes que no tienen pruebas para acusar a Rusia?
Ni idea de quien lo ha hecho o si han sido Israelis para parar movimientos en Europa. Que posibles autores hay múltiples.
En Bulgaria no tengo ni idea, pero en el Báltico las interferencias de GPS son tan habituales que lo normal es volar bajo reglas visuales esa parte del trayecto.
Interferir GPS es habitual para defenderse de drones y misiles.
O el tema se basa en Creer a nuestro políticos que siempre han sido claros y jamás han manipulado?
Te estás enrocando en una posición absurda y ridícula.
Porque la inmensa mayoría de anomalías de GPS ocurren en zonas donde Rusia quiere meter mano.
También porque hay satélites GPS europeos y japoneses, no solo gringos.
Por último, porque no sería la primera vez que los rusos atacan un avión comercial con misiles, y, a continuación, sabotean el gps a ver si no llega al aeropuerto en.m.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Airlines_Flight_8243
gpsjam.org/?lat=47.15789&lon=23.18197&z=3.4&date=2025-08-3
Dos eventos:
-El avión habrá perdido la señal GPS de LOS SATÉLITES (Mediante el proceso de Jamming, habitual en zonas en conflicto) y el avión no podría autogeolocalizarse
-Interferencia de las balizas de aproximación. (Radio faros)
Ambos sistemas son independientes y trabajan en colaboración, que solo ese avión estuviera una hora dando vueltas para esperar el GPS es esperpentico, y no se lo debería creer nadie. Otra cosa es que todo el sector aéreo estuviera bajo ataque electrónico y que Ursula no fuera más que otra victima más pero es no quedaría bien.
Será que ven necesario reforzar el relato de por qué hay que recortar en bienestar para invertir un 5% en defensa.
