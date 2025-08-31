edición general
El avión en el que viajaba Von der Leyen sufre un supuesto ataque ruso mediante interferencias en el GPS

El avión en el que viajaba Von der Leyen sufre un supuesto ataque ruso mediante interferencias en el GPS

El avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sufrió este domingo un presunto ataque mediante interferencias en el GPS que le obligó a aterrizar en un aeripuerto bulgaro sin ayuda electrónica. Funcionarios de la institución europea calificaron el incidente como una operación de interferencia rusa, según ha publicado Financial Times. La presidenta de la Comisión está realizando una gira por los Estados fronterizos de la UE con Rusia para negociar cómo mejorar las medidas de defensa ante la invasión de Ucrania por parte

ChatGPT #2 ChatGPT
La gestión del la señal de GPS (u si manipulación) está en manos de eeuu. Se manipula? Han sido los rusooooosssss
Imag0 #7 Imag0 *
#2 Es relativamente fácil interferir la señal de GPS

Las interferencias intencionales, conocidas como "bloqueo de GPS" (jamming), implican la transmisión de señales de radiofrecuencia potentes en las mismas frecuencias que los satélites GPS, saturando y opacando las señales débiles que llegan a los receptores. Esto puede causar una pérdida completa de señal o errores de posicionamiento.

La suplantación de GPS (spoofing) es otra forma de interferencia

…   » ver todo el comentario
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 es más fácil “interferirla” si eres tú el que la gestiona.

A lo que voy es: ¿por qué se acusa directamente a Rusia sin pruebas en absoluto?
Imag0 #10 Imag0 *
#8 "es más fácil “interferirla” si eres tú el que la gestiona."

Para que lo entiendas, si me estás gritando una secuencia de números desde la distancia y otra persona se pone en medio a gritar otra secuencia de números diferente a mucho más alto volumen no escucho el mensaje original del emisor y me confundo.
ChatGPT #12 ChatGPT
#10 lo entiendo perfectamente. Sigue siendo más fácil manipular la señal si la emites tu.

Pero esa no es la cuestión de fondo, la pregunta es por qué dicen que ha sido Rusia? Alguna prueba? O es manipulación ?
Imag0 #15 Imag0
#12 Es decir, no te quieres enterar y vienes a hablar de tu libro. Dices que ha sido EEUU, ¿¿tienes alguna prueba??
ChatGPT #18 ChatGPT
#15 no, digo que no sabes quién ha sido, y a falta de pruebas, hay explicaciones también muy simples que soportan la teoría de que hayan sido otros
Imag0 #20 Imag0
#18 En base a los datos podrías haber sido tú mismo, ok? Yo te pongo lo que dice la noticia, ya veremos si amplían información o qué.
A partir de ahí me sudan los cojones.
ChatGPT #23 ChatGPT
#20 podría ser yo mismo si tuviese la capacidad tecnológica, sí.

Por qué te pones maleducado? Es así como crees que tienes más razón en las discusiones?
Imag0 #29 Imag0
#23 No puedo tener "más" razón, todo lo que te he dicho se basa en la información disponible y en la evidencia mientras que tú estás elucubrando.

Te dejo una recomendación musical para que tengas buena tarde  media
ChatGPT #34 ChatGPT
#29 lo dicho, acabas la discusión siendo un maleducado. Chao.
Graco #43 Graco
#34 Bastante maleducado. No le gusta que le cuestionen el relato.
#48 Setis
#23 www.alibaba.com/product-detail/K8-Anti-positioning-Blocking-GPS-Full_1

Sí, podrías ser tú. Sólo necesitas 30 euros para pedir un cacharrito a China.
#28 Grandpiano
#22 No, no me equivoco de plano. Si quieres oscurecer una zona centralizadamente tienes que oscurecer una ENORME zona, no se puede oscurecer centralizadamente solo un aeropuerto y sus alrededores como dice la noticia. Veo que no sabes cómo funciona el sistema GPS, así que opino lo mismo que #15
#35 ombresaco
#12 Entonces afectaría a más sistemas, no solo a un avión concreto. Supongo que si ningún otro sistema se ha visto afectado, probablemente sea o un fallo del avión, o un ataque, pero no creo que sea mucho más fácil que lo haga EEUU frente a otros paises.
Tarod #14 Tarod
#10 Cierto, seguramente sean los portugueses que no son de fiar.
Asimismov #13 Asimismov *
#8 hubo un destructor americsno en el mar Negro que quedó a oscuras después de un ataque electrónico de un caza ruso y salieron a toda leche de la zona.
No hubo ni muertos ni heridos, pero si se acojonaron pues no les funcionaban las direcciones de tiro ni la navegación.
#16 Grandpiano *
#8 Interferir la señal GPS solo en una zona no tiene nada que ver con quién gestiona el sistema. No se puede manipular centralizadamente el sistema GPS para que falle solamente en una pequeña zona, eso tiene que hacerse con sistemas de interferencia locales. Que oye, a lo mejor han sido unos americanos que andan por la zona, pero no sé qué sentido tendría eso.

Por cierto, ¿cómo sabes que no tienen pruebas para acusar a Rusia?
ChatGPT #22 ChatGPT
#16 te equivocas de plano. La señal GPS se puede gestionar para oscurecer zonas de conflicto o aumentar el error. El tamaña no mínimo de esa zona, no lo conocemos ni tú ni yo, (seguro que es secreto de estado)
#54 sorecer
#16 Que sentido tiene? Vender que los rusos la han matado y así, meternos en una guerra contra Rusia. Que a los USA los golpes de estado y los ataques de falsa bander les viene en los genes "diplomáticos"

Ni idea de quien lo ha hecho o si han sido Israelis para parar movimientos en Europa. Que posibles autores hay múltiples.
#57 Grandpiano
#54 Interferir el GPS en un caso como este sirve para chinchar y poco más. Los aviones pueden navegar sin GPS sin mayores problemas. No tiene ningún sentido que los yankis se pongan a hacer tontadas como esta. Ninguno.
#19 PerritaPiloto
#8 Porque Estados Unidos no tiene ningún interés en bloquear o flasear la señal de GPS en un área amplia solo para fastidiar un avión. Implica que varios satélites tienen que dar información errónea o falsa con las consecuencias que tiene.

En Bulgaria no tengo ni idea, pero en el Báltico las interferencias de GPS son tan habituales que lo normal es volar bajo reglas visuales esa parte del trayecto.

Interferir GPS es habitual para defenderse de drones y misiles.
#51 Setis
#19 No te preocupes. Ha venido a vender su libro, y todo lo demás es irrelevante.
#53 PerritaPiloto
#51 Es que estamos dando por hecho que le objetivo era von der Leyen o su avión cua do el suyo solo es uno más en esa zona.
cosmonauta #25 cosmonauta
#8 El jamming o el spoffing son fácilmente detectables.
ChatGPT #27 ChatGPT *
#25 y saber inmediatamente qué país lo hace? (Si es que lo hace un país)
cosmonauta #31 cosmonauta *
#27 ¿Que te hace pensar que no tienen pruebas?
ChatGPT #38 ChatGPT
#31 y qué te hace pensar que sí las tienen?
O el tema se basa en Creer a nuestro políticos que siempre han sido claros y jamás han manipulado?
cosmonauta #40 cosmonauta
#38 Por eso el titular dice "SUPUESTO".

Te estás enrocando en una posición absurda y ridícula.
Yoryo #32 Yoryo
#8 Si has leído 1984 lo tendrías claro.
#36 Setis
#8 gpsjam.org/?lat=52.75806&lon=26.77284&z=1.6&date=2025-08-3

Porque la inmensa mayoría de anomalías de GPS ocurren en zonas donde Rusia quiere meter mano.

También porque hay satélites GPS europeos y japoneses, no solo gringos.

Por último, porque no sería la primera vez que los rusos atacan un avión comercial con misiles, y, a continuación, sabotean el gps a ver si no llega al aeropuerto en.m.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Airlines_Flight_8243
ChatGPT #39 ChatGPT
#36 allí donde Rusia quiere meter mano, otros también quieren meter mano.
#41 Setis
#39 Sí, como en los vuelos de azerbaiyán airlines.
#11 danix83
#2 Un mapa de avisos de interferencias GPS
gpsjam.org/?lat=47.15789&lon=23.18197&z=3.4&date=2025-08-3
ur_quan_master #30 ur_quan_master
#2 Haber usado Galileo :-D
#5 Leon_Bocanegra
Ufff que alivio que todo haya acabado bien. Habría sido una pena que le hubiera pasado algo a esa señora tan buena y entruñable
emmett_brown #9 emmett_brown
#5 Entruñable y entrullable.
#17 Leon_Bocanegra
#9 lo segundo no lo verán tus ojos.
#49 chavi
#5 Una buena excusa para una guerra abierta
placeres #26 placeres
¿Pero que demonios? Si no ha cambiado nada desde que jugaba a simuladores. El GPS de un aeropuerto no se puede apagar, asi no funcionan los GPS
.
Dos eventos:
-El avión habrá perdido la señal GPS de LOS SATÉLITES (Mediante el proceso de Jamming, habitual en zonas en conflicto) y el avión no podría autogeolocalizarse
-Interferencia de las balizas de aproximación. (Radio faros)

Ambos sistemas son independientes y trabajan en colaboración, que solo ese avión estuviera una hora dando vueltas para esperar el GPS es esperpentico, y no se lo debería creer nadie. Otra cosa es que todo el sector aéreo estuviera bajo ataque electrónico y que Ursula no fuera más que otra victima más pero es no quedaría bien.
WcPC #3 WcPC
¿Para que va a atacar a una tipa que no para de hacer lo peor para la UE y lo mejor para Rusia?
calde #6 calde *
#3 Ésto suena a autobombo. Como si Putin no tuviese nada mejor en qué pensar... Cómo mucho sería algo no intencionado si pasaban cerca de la frontera ucraniana.

Será que ven necesario reforzar el relato de por qué hay que recortar en bienestar para invertir un 5% en defensa.
emmett_brown #1 emmett_brown
BorderLiner, pon el modo avión. Primer aviso
Imag0 #37 Imag0
No te dan la razón sobre tus chaladuras y por tanto somos maleducados y "chao"... parece bastante pueril.
buronix #21 buronix
Y si no fueron los Rusos, serían los Chinos.
gordolaya #33 gordolaya
#21 ¿Y los andorranos?, yo apuesto por ellos....
XtrMnIO #58 XtrMnIO
"Von der Leyen declaró este domingo tras aterrizar en Bulgaria que el presidente ruso, Vladimir Putin, “es un depredador. Solo se le puede controlar mediante una fuerte disuasión”"

Esta pajarraca es gilipollas, que vaya ella misma con un fusil a disuadirle.
#52 chavi
Atacaron el GPS de ese avión en exclusiva ???

Vaya con los rusos...
Imag0 #44 Imag0
Anda que venir con la multicuenta a hacer el teatro.. jajaja
SeñorPresunciones #42 SeñorPresunciones
Eso no sería un ataque, sería un favor.
madeagle #55 madeagle
Sentimientos encontrados con esta noticia. No me gusta la idea de que Rusia cometa magnicidios, y menos contra un lider de mi nacion/gobierno,

peeeeero....
MoñecoTeDrapo #24 MoñecoTeDrapo
Casus belli. Pero no hay huevos. Con prohibir que concursen en Eurovisión y la Champions y enviar armas a Ucrania ya hacemos nuestra parte. :clap:
#50 chavi
#24 A eso suena si....


Esperemos que no escale
#47 AlexGuevara
Pues yo creo que tal y como está el patio sería hasta un honor recibir un ataque de los rusos...la UE es cada día más irrelevante
Lamantua #4 Lamantua
Que listos son esos funcionarios. :troll:
#56 Acabose
Nord Stream 3.
#46 cocococo
Los auténticos pilotos volaban de un sitio a otro a pelo, sin ayudas electrónicas ni pollas en vinagre.
#45 bibubibu *
No sería ninguna pédrida, tiparracas como ella nos sobran.
