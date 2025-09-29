Avilés y Gijón, entre las ciudades menos contaminadas por ozono de España

sturias vuelve a destacar como una excepción en el mapa de la contaminación atmosférica en España. Según el informe «La contaminación por ozono en el Estado español durante 2025», elaborado por Ecologistas en Acción, el Principado mantiene niveles moderados de ozono troposférico, a pesar de haber vivido el verano más cálido desde que existen registros. El estudio, elaborado a partir de datos de 26 estaciones de control, sitúa a Asturias entre las comunidades con menor concentración de este gas junto con Galicia, Cantabria y Canarias, colándose
| etiquetas: aviles , gijon , ozono , limpias
Cuantas más arcerlor mejor, entonces.
A saber qué es mejor ...
www.lne.es/gijon/gijon-oeste/2025/09/29/polucion-baja-pese-activacion-
"esta madrugada se dispararon los valores del cancerígeno benceno que se dan en la zona, alcanzando los 23,8 microgramos por metro cúbico de aire en el barrio de El Lauredal y de 11,9 microgramos por metro cúbico de aire en el barrio de la Calzada", en sendos picos horarios que coincidieron a la una de la pasada madrugada. Estos niveles contaminantes "lo atribuimos a las baterías de coque de ArcelorMittal", señala Pontigo.
Hay que redefinir el concepto de ciudad