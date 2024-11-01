Una avanzada tecnología submarina descubre una nueva especie de pez caracol de aguas profundas  

La avanzada tecnología submarina del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI) está revelando las extraordinarias especies que prosperan en las profundidades marinas. En 2019 hallaron un pez caracol rosado lleno de bultos poco conocido nadando justo por encima del fondo marino abisal de la costa de California. Una investigación de colaboradores de MBARI confirma que es una especie previamente desconocida para la ciencia: pez caracol rugoso (Careproctus colliculi).
