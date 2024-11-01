Avalancha de recursos por un error en las multas de acceso al casco histórico de León

A las 03.00 horas del día 26 de octubre no fueron las 02.00 horas. Al menos no para los relojes de las cámaras de lectura de matrículas que vigilan las entradas y salidas de los vehículos al casco histórico. Pese a que, como queda establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el último domingo de ese mes hay que hacer la adaptación al horario de invierno, la empresa encargada de la gestión de todos los equipos de sanción y control del tráfico, Kapsch Trafficcom Transportation SAU, no revisó que se cumpliera.