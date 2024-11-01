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Las autoridades israelíes desmienten la afirmación estadounidense de que Trump no sabía nada sobre el ataque al yacimiento de gas [Ing]

Tres funcionarios israelíes han declarado a Reuters que Estados Unidos ayudó de hecho a coordinar el ataque de Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, en Irán.

| etiquetas: trump , irán , guerra , israel
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9 comentarios
11 3 0 K 172 actualidad
antesdarle #3 antesdarle
Partiendo de la base que todo lo que dice Trump es mentira, no se que necesidad hay en desmentirlo.
3 K 55
#8 Grahml
#3 Viene al caso

"Trump: «Cuando puedo, digo la verdad».

Eso es mentira."

x.com/i/status/1058158709543788545  media
0 K 20
JanSmite #1 JanSmite
Como he leído por ahí, un mono hasta las cejas de fentanilo sería mejor presidente que este payaso… :-P
1 K 28
#4 Dav3n *
#1 Es que este mono sale en una lista, no se nos olvide.

Todo esto es posible gracias a Epstein.
1 K 21
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#1 y si fuera un orangután, sale igual en la foto.
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Aokromes #6 Aokromes
#1 hace unos dias me decian aqui cuando no estaba comprobado la muerte del lider supremo irani a decirles que por que irian a mentir cuando es algo facilmente comprobable, pues mira aqui lo tenemos mintiendo otra vez.
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
Este no te dice la verdad ni aunque le preguntes la hora.
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#7 Juantxi
Pues está es la versión oficial, Israel manda.
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#2 daniMate
Cada vez que intenta mentir, sale alguien a dejarle en evidencia.
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