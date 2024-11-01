·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8876
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
7037
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
6368
clics
100 horas para el ignore
3880
clics
Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor
3856
clics
Tras 4 años de trabajo, un desarrollador independiente rompe en llanto al abrir Steam y descubrir que su juego ganó 250,000 $ en una semana: "Siento que realmente no merezco esto" [ENG]
más votadas
462
La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de EEUU e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una excepción dentro de Europa. Ahora, todos quieren sumarse [ENG]
395
Irán no era una amenaza: la jefa de Inteligencia de EEUU ignora sus propios informes y dice que Trump era el "único" para decidir
364
Joe Kent afirma que le dijeron que «tenía que dejar» de investigar el asesinato de Charlie Kirk (EN)
337
Funcionarios de EE. UU. “no tenían permitido” decirle a Trump sus preocupaciones sobre la guerra con Irán, afirma exdirector antiterrorista [ENG]
470
El Tribunal Superior de Justicia desvela que el curso que impartía la compañía de Nacho Cano por el musical Malinche no está homologado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
12
clics
Las autoridades israelíes desmienten la afirmación estadounidense de que Trump no sabía nada sobre el ataque al yacimiento de gas [Ing]
Tres funcionarios israelíes han declarado a Reuters que Estados Unidos ayudó de hecho a coordinar el ataque de Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, en Irán.
|
etiquetas
:
trump
,
irán
,
guerra
,
israel
11
3
0
K
172
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
172
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
antesdarle
Partiendo de la base que todo lo que dice Trump es mentira, no se que necesidad hay en desmentirlo.
3
K
55
#8
Grahml
#3
Viene al caso
"Trump: «Cuando puedo, digo la verdad».
Eso es mentira."
x.com/i/status/1058158709543788545
0
K
20
#1
JanSmite
Como he leído por ahí, un mono hasta las cejas de fentanilo sería mejor presidente que este payaso…
1
K
28
#4
Dav3n
*
#1
Es que este mono sale en una lista, no se nos olvide.
Todo esto es posible gracias a Epstein.
1
K
21
#5
ur_quan_master
*
#1
y si fuera un orangután, sale igual en la foto.
0
K
11
#6
Aokromes
#1
hace unos dias me decian aqui cuando no estaba comprobado la muerte del lider supremo irani a decirles que por que irian a mentir cuando es algo facilmente comprobable, pues mira aqui lo tenemos mintiendo otra vez.
0
K
10
#9
HeilHynkel
Este no te dice la verdad ni aunque le preguntes la hora.
0
K
17
#7
Juantxi
Pues está es la versión oficial, Israel manda.
1
K
15
#2
daniMate
Cada vez que intenta mentir, sale alguien a dejarle en evidencia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"Trump: «Cuando puedo, digo la verdad».
Eso es mentira."
x.com/i/status/1058158709543788545
Todo esto es posible gracias a Epstein.