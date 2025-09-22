Las autoridades chinas de internet intensifican su lucha contra el pesimismo en la red

Los poderosos censores de internet de China son conocidos desde hace tiempo por borrar el disentimiento político, los insultos contra el liderazgo del Partido Comunista y las menciones a eventos históricos sensibles. Ahora, los están desatando sobre un nuevo problema: la negatividad. El regulador de internet del país presentó una campaña nacional de dos meses dirigida a reducir el pesimismo que es tendencia en las redes sociales, plataformas de live-streaming y de videos cortos.