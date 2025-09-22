Las autoridades chinas de internet intensifican su lucha contra el pesimismo en la red

Los poderosos censores de internet de China son conocidos desde hace tiempo por borrar el disentimiento político, los insultos contra el liderazgo del Partido Comunista y las menciones a eventos históricos sensibles. Ahora, los están desatando sobre un nuevo problema: la negatividad. El regulador de internet del país presentó una campaña nacional de dos meses dirigida a reducir el pesimismo que es tendencia en las redes sociales, plataformas de live-streaming y de videos cortos.
"Para abordar el problema de incitar maliciosamente la confrontación, promover la hostilidad violenta y otras emociones negativas, y con el fin de fomentar un entorno en línea más civilizado y racional, la Administración del Ciberespacio de China (CAC) emitió recientemente un aviso para poner en marcha, a nivel nacional, una campaña de dos meses denominada “Espacio Limpio y Brillante · Rectificación del Problema de Incitación Maliciosa de Emociones Negativas”."
web.archive.org/web/20250922033305/https://www.cac.gov.cn/2025-09/22/c
BULO
La "lucha" no es contra el "pesimismo en la red", un poco de seriedad por favor.
Aqui la la traduccion completa del articulo en chino del que se nutre la mierda de articulo que has enviado:
Para abordar el problema de incitar maliciosamente la confrontación, promover la hostilidad violenta y otras emociones negativas, y con el fin de fomentar un entorno en línea más civilizado y racional, la
China lanza campaña para rectificar la "provocación maliciosa de emociones negativas" en internet
La Oficina Central de Ciberconectividad (CAC) anunció una acción especial de dos meses, llamada “Qinglang · Rectificar problemas de provocación maliciosa de emociones negativas”, con el objetivo de crear un entorno en línea más "civilizado y racional".
Como hacen Putin o Erdogan
Winnie the Pooh no ha inventado nada