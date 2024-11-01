"Una auténtica batalla de titanes": el momento en que un oso polar se enfrentó a una manada de morsas  

Es una escena extraordinaria: un oso polar macho solitario ataca a cientos de morsas, rodeándolas e intentando persistentemente penetrar su gruesa capa de grasa de quince centímetros para conseguir su tan ansiada comida. Aprovechando la niebla, el oso se acerca a una colonia de morsas. Las adultas trabajan en equipo, empujando a sus crías hacia el centro y creando una barrera de grasa y piel. El oso comienza su emboscada con cautela, saltando sobre el lomo de una morsa para encontrar una abertura y alcanzar a las crías.
| etiquetas: oso polar , ártico , morsas , depredador , etologia