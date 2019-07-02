Australia cuestiona la fiabilidad del reconocimiento facial para restringir redes sociales a menores

El plan del gobierno de Australia para prohibir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales a partir del próximo 10 de diciembre se enfrenta a un obstáculo inesperado: la propia tecnología elegida para verificar la edad no funciona con la precisión prometida.La medida afectará a plataformas populares como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X y YouTube, que estarán obligadas a impedir la creación de cuentas nuevas por menores y bloquear las ya existentes. En paralelo, los usuarios de 16 años o más deberán verificar identidad.
| etiquetas: australia , redes sociales , reconocimiento facial , prohibir , menores , ia
- EEUU
- Australia
- UK
- Canadá
- Nueva Zelanda
Luego están los 9 ojos donde ya entran países como Francia, Noruega y Dinamarca.
España está en el top 14.
www.redeszone.net/2019/07/02/que-son-paises-14-ojos-vpn/