El audio de Villarejo y Terradillos sobre Jaime de los Santos, el dirigente de PP que llamó "prostituta" a Sarah Santaolalla  

Según cuenta Villarejo, el actual diputado fue el encargado de organizar a través de una empresa externa una sesión de fotos de la exvicepresidenta de 2009, cuando era una emergente figura de la política estatal en aquel entonces en la oposición. El excomisario relata a Terradillos que a raíz de la sesión de fotos de una ministra de Zapatero, el PP consideró buena idea hacer una jugada comunicativa simétrica. Esa sesión acabaría publicada en El Mundo y fue gestionada por una empresa externa llamada Réplica en la que el papel de Jaime

3 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Villarejo mezcla algunas verdades con muchas mentiras inventadas.
#3 DonaldBlake
#2 Villarejo es el mejor en lo suyo, y lo suyo no es agradable.
platypu #1 platypu *
Hoy toca creer a villarejo? El mismo que dijo que el 11m lo orquestaron los servicios secretos franceses junto con marruecos
