La Audiencia Nacional ordena subastar los coches de lujo de Víctor de Aldama

La Audiencia Nacional ordena subastar los coches de lujo de Víctor de Aldama

La Audiencia Nacional ha ordenado subastar los coches de lujo del presunto comisionista del caso Koldo, Victor de Aldama, entre ellos un Ferrari de alta gama, sin esperar a que haya una sentencia condenatoria. La Sala de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, que rechaza el recurso de Aldama contra la decisión acordada el pasado 3 de junio por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia de subastar los vehículos, avalada por la Fiscalía.

Andreham
Pregunto completamente desconociendo el tema, ¿esto es legal? ¿Qué pasa si sale subasta, se vende, y luego por el motivo que sea no lo condenan (quién sabe, a lo mejor consigue que se quede 20 años el asunto en un cajón, como otros)? Entiendo que le darán el dinero y le dirán "ale majo, tira".

Pero le han vendido activos sin su consentimiento, eso es bastante serio.

Tampoco entiendo por qué las prisas. Vale que precisamente este tipo de vehículo se desprecia muy rápido, por lo que el estado en teoría cobraría menos si se esperase, pero no sé, no es como si se vaya a llevar sus coches (que supongo que estarán en dependencias del estado) si huye o algo.
K
jonolulu
#2 Si los bienes se pueden depreciar con el tiempo o tienen muchos gastos asociados se pueden subastar antes
K
dark_soul
#2 Me imagino que si los subastan (que supongo que será por las subastas de hacienda) será por una deuda que tiene con el estado que saben que no puede pagar. Salga culpable o no...
K
#6 tromperri *
Bien me parece!
Soy más de Maserati… ¿sabemos cuándo se subasta el del comisionista defraudador confeso?
K
#3 Emotivo
Al paso que subastan los coches podrían subastar dos áticos.
K
Antipalancas21
#3 Eso queda para el defraudador confeso, cuando le toque.
K
dark_soul
Si compras uno te puedes sacar un pico con los microfonos
K

