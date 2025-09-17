La Audiencia Nacional ordena subastar los coches de lujo de Víctor de Aldama

La Audiencia Nacional ha ordenado subastar los coches de lujo del presunto comisionista del caso Koldo, Victor de Aldama, entre ellos un Ferrari de alta gama, sin esperar a que haya una sentencia condenatoria. La Sala de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, que rechaza el recurso de Aldama contra la decisión acordada el pasado 3 de junio por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia de subastar los vehículos, avalada por la Fiscalía.