La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al cabecilla de Arbistar por estafar 200 millones en criptomonedas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado con penas de ocho y seis años de cárcel a dos fundadores de la web Arbistar que estafaron, entre 2019 y 2020, un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma. También deberán indemnizar a los afectados. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera imponen una pena de ocho años de cárcel al cabecilla Santiago Fuentes Jover por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados