edición general
8 meneos
22 clics
La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al cabecilla de Arbistar por estafar 200 millones en criptomonedas

La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al cabecilla de Arbistar por estafar 200 millones en criptomonedas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado con penas de ocho y seis años de cárcel a dos fundadores de la web Arbistar que estafaron, entre 2019 y 2020, un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma. También deberán indemnizar a los afectados. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera imponen una pena de ocho años de cárcel al cabecilla Santiago Fuentes Jover por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados

| etiquetas: audiencia nacional , criptomonedas , arbistar
6 2 0 K 83 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 83 actualidad
#1 Externalizado
yo por 200 millones firmaba 8 años en una carcel española...
3 K 35
Malinois #4 Malinois
Es que, pensándolo desde la ignorancia de no haber estado nunca preso, 200 millones por 8 años no es mala nómina
0 K 13
#2 chema79
Y de paso vas planeando en qué vas a invertir los 200 milloncejos que te estarán esperando en Caiman, o donde sea... 8 años se pasan volaos.
0 K 7
jacapaca #5 jacapaca
#2 es que ni vas a pasar los 8 en la trena , ivan a ser menos
0 K 6
kastanedowski #3 kastanedowski
La ley no esta actualizada ni a la altura de esta gente. Todos sabemos que va a reincidir hasta dentro de la carcel. Pero la ley es asi... y la gente siempre paga al final
0 K 6

menéame