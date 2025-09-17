·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11978
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13617
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4840
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
3952
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
4417
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
873
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
568
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
449
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
383
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
601
Un exmagistrado no se calla y habla de la prevaricación de Peinado: “Ha escogido todas las formas de hacer el ridículo”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
34
clics
La Audiencia Nacional acuerda subastar ya a precio de ganga el Ferrari de Aldama pese a no estar condenado
Se trata de un modelo F12, valorado en más de 300.000 euros, que saldrá al mercado por sólo 24.890 euros de salida.
|
etiquetas
:
aldama
,
corrupción
,
ferrari
3
1
0
K
41
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
41
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Supercinexin
Jajaja cómo relincha el periodista de El Mundo. Parece que le hayan quitado a él el Ferrari.
Debería pillárselo en la subasta esa un alto cargo del PSOE y, aprovechando que es de color rojo, ponerle en las puertas y el capó unos buenos vinilos con el puño y la rosa, sólo por las risas.
0
K
15
#1
Kmisetas
Un Ferrari de 300.000 por 25.000, cortesía de la Audiencia Nacional. Al final los chollos no están en Wallapop, están en los juzgados. Ya verás cómo no lo pilla un currito de barrio, sino algún amiguete de toga o de la PSOE que necesita coche nuevo para ir a la marisquería.
1
K
4
#2
sorrillo
#1
Es el precio de salida en la subasta. No el de la puja más alta.
3
K
37
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Debería pillárselo en la subasta esa un alto cargo del PSOE y, aprovechando que es de color rojo, ponerle en las puertas y el capó unos buenos vinilos con el puño y la rosa, sólo por las risas.