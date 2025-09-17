edición general
La Audiencia Nacional acuerda subastar ya a precio de ganga el Ferrari de Aldama pese a no estar condenado

Se trata de un modelo F12, valorado en más de 300.000 euros, que saldrá al mercado por sólo 24.890 euros de salida.

Supercinexin
Jajaja cómo relincha el periodista de El Mundo. Parece que le hayan quitado a él el Ferrari.

Debería pillárselo en la subasta esa un alto cargo del PSOE y, aprovechando que es de color rojo, ponerle en las puertas y el capó unos buenos vinilos con el puño y la rosa, sólo por las risas.
Kmisetas
Un Ferrari de 300.000 por 25.000, cortesía de la Audiencia Nacional. Al final los chollos no están en Wallapop, están en los juzgados. Ya verás cómo no lo pilla un currito de barrio, sino algún amiguete de toga o de la PSOE que necesita coche nuevo para ir a la marisquería.
sorrillo
#1 Es el precio de salida en la subasta. No el de la puja más alta.
