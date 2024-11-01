·
9
meneos
156
clics
Detienen a un hombre que amenazaba con causar una explosión en la Gran Vía
El hombre tiene los brazos ensangrentados y se encuentra en un tercer piso entre la calle Montera y la Gran Vía.
etiquetas
sucesos
gran via
explosión
madrid
actualidad
actualidad
#6
shake-it
#4
La muerte a pellizcos...
0
K
20
#7
capitan__nemo
¿brote psicotico por consumo habitual y abuso de drogas?
¿Tan dificil está que te ingresen en un hospital psiquiatrico que tienes que montar este teatro para que lo haga?
¿Efecto de la masculinidad toxica que te impide pedir ayuda (eso es mostrar debilidad) pero sí te permite montar este guirigay?
0
K
18
#1
enochmm
#0
Aún puedes cambiar el titular: "Detienen al hombre atrincherado que amenazaba con causar una explosión con una bombona de butano en la Gran Vía"
Por cierto, como si fuera tan fácil hacer explotar una bombona de butano.
0
K
11
#2
shake-it
#1
Cambiado
Cómo se hace explotar una bombona? Es para un amigo...
0
K
20
#3
enochmm
#2
Ni idea (really) pero me lo dijo un amigo bombero
0
K
11
#4
CharlesBrowson
#2
a pellizcos, de nada
0
K
8
#5
MacMagic
La GC mirando los comentarios
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
