Atlas de semillas y frutos de las plantas amenazadas de España

Este atlas se enmarca dentro del proyecto “Bancos de Germoplasma: conservando la flora amenazada de España” desarrollado en el Real Jardín Botánico-CSIC, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Imágenes realizadas con esteromicroscopía óptica que muestran la diversidad de colores, formas y estructuras de frutos y semillas de numerosas especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.