Atari ST y Falcon 030: del MIDI al DSP, del hogar al estudio

¿Sabías que el Atari ST fue el primer ordenador doméstico con puertos MIDI integrados? ¿Y que el Falcon 030 procesaba audio en tiempo real con un DSP Motorola? Este artículo recorre el legado sonoro de Atari en la música electrónica, desde los estudios de Depeche Mode hasta las performances experimentales en la demoscene europea. Una lectura imprescindible para quienes ven en el retrocomputing no solo nostalgia, sino alquimia técnica y cultural.