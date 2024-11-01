Un ataque a Venezuela hundirá el imperio estadounidense  

¿Puede una superpotencia simplemente secuestrar a un líder extranjero y acusarlo de poseer armas en su propio territorio? Ahora que Estados Unidos ha “atrapado al coche” en Venezuela, ¿queda algún camino para el derecho internacional o hemos entrado de lleno en la era del Estado fuera de la ley? Chas Freeman, como ex subsecretario de Defensa y embajador en Arabia Saudí, ha visto la maquinaria del imperio desde dentro, y su evaluación de esta última intervención —y de la crisis constitucional que la acompaña— es tan inquietante como esencial.